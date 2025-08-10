Denuncian vertidos residuales de Alcudia al río que pasa por el centro de Guadix

l mal olor se percibe conforme aparece un pequeño rastro de agua en el trayecto de acceso a la fuente de la Tejea, en Alcudia. ... Un caminante se extraña al toparse con el hedor en un espacio de ensueño, rodeado de vegetación, en el que muchos ciudadanos se pierden para desconectar . El joven observa como la tierra adquiere poco a poco un color más oscuro y le sorprende ver que no hay rastro de insectos o animales en un entorno completamente silvestre. «Llevamos así meses, necesitamos una solución. Esta suciedad nos afecta a la salud», recalca Antonio, vecino de la localidad.

Ciudadanos de Alcudia (Valle del Zalabí) denuncian el vertido de aguas residuales que van a parar al río Verde de Guadix, cuyo cauce discurre por todo el centro del municipio. Al parecer, según señalan los vecinos, los residuos van a dar al arroyo, a su paso por Alcudia y Exfiliana, dos de los tres núcleos de población que componen el Valle del Zalabí. No solo les preocupa el mal olor, también cómo estos vertidos pueden afectar a los animales que beben de ellas, a sus tierras o al ecosistema en general. Piden una solución para que esta situación no se prolongue en el tiempo y para no tener que lamentar mayores daños en el entorno.

La molestia incrementa a menudo que uno se adentra en el paraje natural. También lo hace el curso del agua, estancada en algunos puntos donde el hedor es mayor. El espacio se utiliza habitualmente como lugar de paseo en el municipio. Por este camino se accede a la fuente de la Tejea y también a la ermita del Zalabí, donde la localidad celebra su conocida romería a finales de abril.

Hasta Guadix

Las quejas vecinales se extienden hasta Guadix, ya que las aguas residuales pasan por el puente de la bomba hasta llegar a esta localidad. Aquí los vecinos del centro han advertido del mal olor y de cómo esto afecta al entorno. Este hedor invade el paseo disponible por los márgenes del río, una zona habitualmente transitada.

El alcalde accitano, Jesús Lorente, asegura que tienen constancia del problema y que hace varias semanas sus técnicos alertaron la aparición de restos y deshechos en el cauce. «Nos pusimos en contacto con el equipo de gobierno del Valle del Zalabí y con los responsables de la depuradora», afirma el primer edil.

La empresa encargada de la renovación de residuos, por su parte, explica que las dificultades en la depuración de las aguas se dan cuando hay precipitaciones. Una tormenta hace varias semanas afectó al sistema y lo llenó de tierra. Según explican, esto causó que la instalación se atorase y generó el vertido de deshechos al río.

El alcalde del Valle del Zalabí, Manuel Sánchez, declara que, tras recibir la llamada del regidor de Guadix, solicitaron por escrito información de lo sucedido a la depuradora.

El primer edil aclara que se trata de algo puntual y que es «la primera vez en seis años de alcaldía» que registran este incidente y que trabajan en la mejora de las instalaciones para evitar que los residuos acaben en el río.

Según explica Manuel Sánchez, el Ayuntamiento ha recibido una subvención de la Junta de Andalucía que asciende a 325.000 euros para acometer la mejora de la depuradora y solucionar el problema. Están a la espera de poder iniciar los trabajos.

Las instalaciones cubren los residuos de Alcudia de Guadix y Exfiliana, territorios que suman unos 1.800 habitantes.