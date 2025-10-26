Denuncian el mal estado y la falta de mantenimiento de un colegio de Guadix

Grifos rotos, lavabos que se descuelgan y que están rajados e inexistencia de dispensadores de jabón o papel higiénico. Es la situación que los padres ... y madres del CEIP Tres Fuentes de Hernán Valle (Guadix) denuncian desde hace ya ocho años y con la que conviven día tras día.

Piden al Ayuntamiento de la ciudad, responsable del mantenimiento de los centros, que actúe y tome medidas, y se quejan de una dejadez que afecta a la estancia lectiva de sus hijos. El estado del centro y las continuas reivindicaciones y peticiones hicieron que incluso los progenitores acudieran al pleno del Ayuntamiento de Guadix para expresar la necesidad de que haya mejoras en las instalaciones.

Bordillos altos

Aseguran que presentaron, con anterioridad, varios escritos al equipo de gobierno, pero que no se ha hecho ninguna reforma en el inmueble. «Nosotros mismos nos hemos ofrecido a ejecutar la reforma para que nuestros hijos no vayan al colegio así», afirmó Rocío Ortega, una de las madres. Demandan que se actúe también en el patio, ya que hay bordillos muy altos que ocasionan caídas de los menores en el centro.

El regidor de Guadix, Jesús Lorente (PP), aseguró que él mismo se desplazó a las instalaciones del centro junto con algunos ediles para evaluar los desperfectos y que se encargarán de trabajar en ellos para solucionar los problemas.

Otros problemas

Los vecinos de este anejo denuncian también que Hernán Valle no cuenta con ningún parque desde el pasado junio. El Ayuntamiento de Guadix inició entonces las obras para mejorar las instalaciones, pero, a pesar de levantar el suelo del espacio y retirar los columpios, la actuación no se terminó y los pequeños siguen sin poder disfrutar de este espacio. «Hemos estado todo el verano así, no sabemos qué ha pasado. Los niños no tienen dónde jugar. La mejora se detuvo de la noche a la mañana», explicaron. Hernán Valle es un anejo que se ubica a quince minutos en coche de Guadix, donde han tenido que ir para disfrutar de este espacio.

El alcalde de Guadix, por su parte, afirma que están a la espera de recibir los toboganes, que se instalarán en cuanto estén en el consistorio y que la demora se ha producido por el retraso en la recepción de estos elementos.