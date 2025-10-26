Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado del colegio de Hernán Valle, Guadix. IDEAL

Denuncian el mal estado y la falta de mantenimiento de un colegio de Guadix

Padres y madres del CEIP de Hernán Valle piden la mejora desde hace ocho años y el Ayuntamiento asegura que actuará en el edificio

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Grifos rotos, lavabos que se descuelgan y que están rajados e inexistencia de dispensadores de jabón o papel higiénico. Es la situación que los padres ... y madres del CEIP Tres Fuentes de Hernán Valle (Guadix) denuncian desde hace ya ocho años y con la que conviven día tras día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  5. 5 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  6. 6

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  7. 7 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  8. 8

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  9. 9

    Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe
  10. 10

    Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncian el mal estado y la falta de mantenimiento de un colegio de Guadix

Denuncian el mal estado y la falta de mantenimiento de un colegio de Guadix