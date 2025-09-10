El Cascamorras retorna a casa
IDEAL
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10
Multitudinario recibimiento en Guadix para el retorno a casa del Cascamorras desde la vecina Baza, de donde llegó una vez más sin cumplir su cometido ... de devolver la Virgen de la Piedad. Como 'castigo' miles de accitanos lo embadurnaron de pintura por llegar con las manos vacías. Juan Pedernal, encarnado por Fran Vera, fracasó como manda la tradición pero llenó las calles de Guadix de jolgorio y diversión un año más, con esta fiesta declarada de interés turístico internacional desde 2013. Eso fue por la tarde. Antes, por la mañana, la ciudad accitana vivió un nuevo Cascamorras infantil, también multitudinario, cargado de la ilusión de los más pequeños por vivir la colorida fiesta.
