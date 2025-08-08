Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha señalado que «nuestro objetivo es proporcionar a los profesionales los mejores medios«

Avanzan a buen ritmo las obras de reforma del Parque de Bomberos de Guadix

La Diputación de Granada ha destinado 1.702.510,27 euros a esta actuación y se espera que esté concluida el próximo mes de diciembre

Ideal

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:17

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha visitado las obras de reforma y ampliación del Parque de Bomberos de Guadix, una actuación a la que la institución provincial ha destinado 1.702.510,27 euros, con el objetivo de ofrecer a los profesionales un espacio más amplio, moderno y funcional para desempeñar su labor. Actualmente, las obras presentan un grado de ejecución del 51%, según las certificaciones emitidas, y está previsto que finalicen en el mes de diciembre de 2025.

Martos ha destacado la apuesta decidida de la Diputación y de su presidente, Francis Rodríguez, por reforzar y modernizar los parques de bomberos de la provincia. «Desde el inicio del mandato hemos impulsado una estrategia clara para dotar al Consorcio Provincial de Bomberos de los recursos y el personal necesarios. Gracias a este compromiso, hemos logrado un incremento notable en el número de bomberos, lo que nos permite ofrecer un servicio más eficaz y cercano a la ciudadanía».

Además, el diputado de Emergencias ha incidido que la Diputación seguirá trabajando en esta línea para garantizar la seguridad de todos los vecinos, señalando que «nuestro objetivo es proporcionar a los profesionales los mejores medios para que puedan desempeñar su labor en las mejores condiciones y estén plenamente preparados ante cualquier emergencia. Esta inversión en Guadix es un claro ejemplo de cómo entendemos el servicio público a través compromiso, mejora continua y cercanía al territorio».

Sobre la actuación

Las actuaciones contemplan la densificación de la parcela, ocupando los espacios intersticiales existentes, y la ampliación del volumen principal del edificio, lo que permitirá aumentar significativamente la superficie útil. Entre las mejoras previstas destaca la ampliación de las cocheras, que podrán albergar entre 13 y 14 vehículos, dependiendo de su tipología, así como la creación de nuevas zonas de taquillas para equipos de protección personal y un vestuario de intervención conectado directamente con la nave principal.

A su vez, las obras incluyen la renovación integral de las oficinas, la instalación de nuevos sistemas de suministro y climatización para mejorar la eficiencia energética, y la elevación de la torre de prácticas, adaptándola a las actuales necesidades operativas y manteniendo una estética coherente con el conjunto del parque. En definitiva, estas mejoras permitirán optimizar la infraestructura del edificio, incrementar su capacidad operativa y favorecer las condiciones laborales de los bomberos.

El Parque de Bomberos de Guadix, construido a finales de los años 80, está formado por tres volúmenes independientes con ampliaciones realizadas en las últimas décadas. El primer volumen alberga las cocheras, talleres y administración, el segundo, construido en 2015, incluye un gimnasio y una cochera menor, y el tercero es la torre de prácticas, de 17 metros de altura, que será elevada con estas obras para adaptarse a las nuevas demandas operativas.

