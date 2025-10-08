Adif pide al Ayuntamiento de Guadix información sobre la Casa Caballero

Adif pide al Ayuntamiento de Guadix que aclare en qué punto se encuentra la tramitación del Catálogo de Protección de Patrimonio Industrial, procedimiento que el ... consistorio inició en 2023 para proteger la conocida Casa Caballero y evitar así su demolición. «No hemos vuelto a tener a tener noticia del expediente ni se ha respondido a las alegaciones defendiendo su no inclusión en el catálogo», alegan desde la entidad pública empresarial.

Esta solicitud del responsable de la red ferroviaria, propietario del inmueble, llega después de que haya pedido nuevamente al consistorio licencia para echar abajo el edificio por el mal estado en el que se encuentra y por el peligro de derrumbe que presenta. En el escrito, en poder de este medio, Adif reclama el expediente que declare la situación de ruina urbanística del inmueble, ya sea ruina inminente o ruina técnica y económica, tras un informe por parte de los servicios municipales o un informe pericial externo.

La empresa pública recordó al Ayuntamiento de Guadix, además, que puede negociar con ellos para la cesión de la titularidad del inmueble –como ya hizo hace dos años– e insistió en que ellos «no tienen presupuesto para acometer la reforma del edificio».

Adif insiste en que el consistorio debe tomar medidas cautelares y de urgencia para garantizar la seguridad de las personas y los bienes a su alrededor mientras toma una decisión. Alerta de que el estado de la estructura se ha «agravado» y «deteriorado», «con elementos en riesgo», como las cubiertas, los forjados y las ventanas. El edificio sufrió en julio un derrumbe interior y parcial de su tejado. Las palomas, mientras tanto, proliferan en las instalaciones, cuya parte exterior se ha delimitado con un vallado que advierte del peligro e impide el paso de los ciudadanos.

La Casa Caballero o casa de ferroviarios de Guadix se ubica en pleno corazón del barrio de la Estación, junto a otros edificios de esta zona. El intento de demolición en 2023 fue objeto de polémica. La asociación Poblado Ferroviario Estación de Guadix inició entonces una recogida de firmas para evitar su derrumbe, iniciativa que cuenta ya con más de 3.000 rúbricas. Destacan su valor patrimonial y defienden su recuperación como Centro Social.

La última mejora que se registró en el inmueble fue en enero de este mismo año. Adif reforzó el tejado y las ventanas.

Origen de los problemas

El Ayuntamiento de Guadix recibió en 2021 la queja de un vecino del barrio sobre la proliferación de ratas y otros animales en las instalaciones. Un técnico de medio ambiente elaboró un informe respecto a plagas para comunicarle a la propietaria su estado e instó a Adif a que hiciese las actuaciones necesarias para su mantenimiento. La justificación que dio la entidad pública empresarial fue que esta decisión se debía a que «no tenían medios suficientes para actuar sobre la antigua casa de Renfe del barrio».

El alcalde, Jesús Lorente (PP), asegura que no hay novedad ni sobre el desarrollo del catálogo patrimonial ni sobre la licencia de demolición que pide Adif.