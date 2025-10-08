Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exteriores de la Casa Caballero Ariel C. Rojas

Adif pide al Ayuntamiento de Guadix información sobre la Casa Caballero

La compañía vuelve a solicitar la demolición del inmueble por el peligro de derrumbe que presenta

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:25

Comenta

Adif pide al Ayuntamiento de Guadix que aclare en qué punto se encuentra la tramitación del Catálogo de Protección de Patrimonio Industrial, procedimiento que el ... consistorio inició en 2023 para proteger la conocida Casa Caballero y evitar así su demolición. «No hemos vuelto a tener a tener noticia del expediente ni se ha respondido a las alegaciones defendiendo su no inclusión en el catálogo», alegan desde la entidad pública empresarial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Adif pide al Ayuntamiento de Guadix información sobre la Casa Caballero

Adif pide al Ayuntamiento de Guadix información sobre la Casa Caballero