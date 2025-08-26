Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acceso a la Alcazaba de Guadix, uno de los puntos donde se reforzará la seguridad S. M.

Guadix instalará 40 cámaras de seguridad para evitar robos de cobre y vandalismo

Los dispositivos se ubicarán en las avenidas y principales puntos patrimoniales y se prevé que empiecen a funcionar en noviembre

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 26 de agosto 2025, 19:40

El Ayuntamiento de Guadix instalará 40 cámaras de seguridad para evitar el robo de cobre y el vandalismo que el municipio ha sufrido en los ... últimos meses. El alcalde de la localidad, Jesús Lorente (PP), aseguró que su equipo de gobierno trabaja actualmente en la fase de licitación y que espera que los dispositivos estén en marcha en noviembre. La inversión económica del consistorio para poner en marcha esta medida alcanza los 100.000 euros.

