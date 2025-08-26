Guadix instalará 40 cámaras de seguridad para evitar robos de cobre y vandalismo

El Ayuntamiento de Guadix instalará 40 cámaras de seguridad para evitar el robo de cobre y el vandalismo que el municipio ha sufrido en los ... últimos meses. El alcalde de la localidad, Jesús Lorente (PP), aseguró que su equipo de gobierno trabaja actualmente en la fase de licitación y que espera que los dispositivos estén en marcha en noviembre. La inversión económica del consistorio para poner en marcha esta medida alcanza los 100.000 euros.

Las cámaras, tal y como explicó el regidor, se ubicarán en las principales avenidas de la ciudad, donde se han registrado hurtos de cables en el alumbrado público para conseguir así el acero, y en puntos de importancia patrimonial en los que ha habido pintadas y otros actos vandálicos. Las avenidas Mariana Pineda, Medina Olmos, Buenos Aires o la vía peatonal que conecta el hospital con el polígono industrial de la Marcoba son algunas de las zonas en las que se colocarán los dispositivos de videovigilancia. La Alcazaba, el entorno del barrio Latino o el Teatro Romano son otros de los puntos que contarán con esta seguridad. El único espacio de la ciudad que cuenta actualmente con cámaras es el acceso al Ayuntamiento, así como los negocios privados.

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Guadix (Adepa) solicitó esta medida al equipo de gobierno por la gran cantidad de actos vandálicos que se registraron en distintas zonas de valor histórico de Guadix.

Antecedentes

El robo de cobre dejó sin iluminación exterior la Alcazaba en mayo. El hurto se produjo en los focos que el consistorio acababa de instalar en los alrededores del monumento y en los que habían invertido 34.000 euros. El equipo de gobierno está a la espera de iniciar la siguiente fase de rehabilitación en la Alcazaba para poder recuperar el alumbrado en este punto. La fiebre por conseguir cobre se extendió también a otros puntos de la localidad, como el barrio de las Cuevas o las avenidas, donde también se vio afectada la iluminación pública.

Este no es el único problema que ha incentivado esta medida por parte del Ayuntamiento. La Alcazaba registró una oleada de pintadas a principios de año. Uno de los muros exteriores de la fachada sufrió varios grafitis y, a los pocos días, hubo nuevas pintadas en este mismo punto. Los hechos sucedieron de madrugada. El primer edil condenó lo sucedido y contactó con los responsables del proyecto de la segunda fase de remodelación de la Alcazaba –en la que se hizo este tramo– para saber cómo actuar correctamente sobre los muros.

No obstante, esta no es la primera vez que el monumento nazarí es objeto de estos actos. Una de las torres del interior de la Alcazaba estuvo afectada por este mismo problema en 2011, antes de que se iniciase la recuperación del entorno. Tampoco es la primera vez que el equipo de gobierno tiene que actuar sobre pintadas vandálicas en distintas zonas de la ciudad. Los trabajadores de mantenimiento eliminaron el pasado junio unos insultos sobre la fachada del Ayuntamiento que iban dirigidos al alcalde.

La estatua de Carlos Ros, en el entorno de la Catedral, el mirador de la Magdalena o la fachada de la Cuesta del Cristo de la Luz han sido también objeto de pintadas en los tres últimos años. El consistorio asegura que destina 50.000 euros anuales desde 2021 a limpiar superficies afectadas por pintadas, fecha en la que se acentuaron estos actos vandálicos. La Policía Local no ha encontrado en ninguno de estos casos a los responsables. El equipo de gobierno espera que estas medidas mejoren la situación.