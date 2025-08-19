Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Terreno quemado en el barrio de las Cuevas de Guadix. IDEAL

Guadix, Huéscar y Loja sancionarán a quienes no desbrocen sus parcelas para prevenir el riesgo de incendios

El objetivo de los ayuntamientos es mantener la seguridad y salubridad de sus vecinos, por lo que piden también actuaciones de desinfección

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 19 de agosto 2025, 23:11

Los ayuntamientos de Guadix, Huéscar y Loja sancionarán a quienes no desbrocen sus parcelas. Los alcaldes emitieron a comienzos de verano bandos informativos en el ... que recordaban a la población la importancia de mantener los terrenos libres de vegetación para evitar incendios. Tras hacer los requerimientos oportunos, actuarán de forma subsidiaria en aquellos puntos donde los responsables no lo hayan hecho y podrán abrir expedientes sancionadores por incumplir la petición.

