Guadix, Huéscar y Loja sancionarán a quienes no desbrocen sus parcelas para prevenir el riesgo de incendios

Los ayuntamientos de Guadix, Huéscar y Loja sancionarán a quienes no desbrocen sus parcelas. Los alcaldes emitieron a comienzos de verano bandos informativos en el ... que recordaban a la población la importancia de mantener los terrenos libres de vegetación para evitar incendios. Tras hacer los requerimientos oportunos, actuarán de forma subsidiaria en aquellos puntos donde los responsables no lo hayan hecho y podrán abrir expedientes sancionadores por incumplir la petición.

La presencia de maleza este año es superior por las abundantes precipitaciones durante la primavera. Esto, en muchas ocasiones, deriva en quema de rastrojos por parte de los propietarios y causan incendios. «Hay que ser consciente de que esta práctica no es una solución adecuada», detalló el alcalde de Guadix (PP), Jesús Lorente. Según explicaron los ayuntamientos, el problema se da sobre todo en viviendas deshabitadas o abandonas donde la vegetación crece de forma descontrolada durante periodos extensos de tiempo.

El equipo de gobierno de Loja insta también a sus vecinos al vallado de las propiedades para «mantenerlas en las debidas condiciones de seguridad y salubridad» y pide que se eliminen los escombros y otros materiales orgánicos «para evitar situaciones incómodas o peligrosas». El consistorio aseguró que procederá a la imposición de hasta «diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual» y que el importe de los pagos será de 600 euros como mínimo.

Desde la concejalía de Medio Ambiente explicaron que han tomado esta medida debido a la gran cantidad de expedientes que tramitaron el año pasado por esta misma situación. En total, fueron más de 200 los trámites que tuvo que llevar a cabo el Ayuntamiento de Loja.

Este problema se acentúa en Huéscar y Guadix por la abundante vegetación que crece en la parte superior de los cerros, montones de tierra bajo los cuales se encuentran las cuevas. Numerosos vecinos habitan en este tipo de viviendas en ambas localidades, lo que incrementa el peligro ante el riesgo de incendio. «Confiamos en que el aviso a los dueños de los terrenos sea suficiente para que ellos mismos actúen», indicó el regidor accitano.

Los ayuntamientos de Loja y Guadix piden también a sus vecinos que se encarguen de la desinfección y desratización para prevenir la proliferación de insectos, roedores y malos olores, además del fuego. El objetivo es prevenir los problemas de salubridad derivados del depósito de basuras. El consistorio de Guadix, además, advirtió que está prohibido el uso de fuego hasta el 15 de octubre para quemar vegetación natural, residuos forestales o agrícolas, realizar barbacoas, lanzar cohetes o artefactos que contengan o puedan producir fuego. Tanto Guadix como Loja han sufrido incendios en zonas de abundante vegetación este verano. La quema de maleza puede acarrear multas significativas, que varían dependiendo de la gravedad de la infracción y los daños causados. Las multas pueden ascender hasta los 3.000 euros en algunos casos.

Seis incendios

La quema de rastrojos por parte de los ciudadanos ha ocasionado en Guadix seis incendios en lo que va de verano, todos ellos en el barrio de las Cuevas. Tres de ellos ocurrieron a finales de mayo en el barranco del Armero, otro de ellos en el entorno del colegio de educación Primaria Pedro de Mendoza apenas dos semanas después. A comienzos de julio, las llamas arrasaron la rambla del Patrón y afectaron al tendido eléctrico de la zona. Los vecinos estuvieron varios días sin luz. El último tuvo lugar la pasada semana en el Camino del Téjar y se extendió a la zona de la Iglesia de Gracia, también en el barrio de las Cuevas. Los ciudadanos alertaron del fuego y llamaron a los bomberos de Guadix. La Policía Local del municipio investiga, por el momento, quién puede estar detrás de un problema que es recurrente en la localidad y que, aunque se repite cada verano, nunca había sido tan abundante como este año.

El alcalde de Guadix aseguró que, tras una reunión mantenida con las autoridades, acordaron realizar una campaña el próximo año para concienciar a los vecinos del riesgo que supone la quema de maleza.