Rosa junto a su hija Alicia

Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacida

La mujer fundó la Asociación San José, a favor de las personas con necesidades especiales, con numerosos centros en la localidad

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:18

La vida de Rosa Martínez Vera revolucionó Guadix y su comarca, pero sobre todo marcó un antes y un después para los niños que hace ... 50 años sufrían discapacidad intelectual y sus padres. La localidad accitana despide a una de sus vecinas más queridas, que falleció este pasado miércoles a los 89 años.

