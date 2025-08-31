Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de un cajero de criptomonedas. EFE/Mariscal

Grupos criminales se pasan a las estafas con criptomonedas por su alto rendimiento

Las denuncias se disparan y los investigadores alertan de la dificultad para recuperar el dinero de las víctimas, que llegan a perder cantidades desorbitadas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:31

Utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para mostrar decenas de rostros conocidos en esos anuncios. Los usuarios los ven mientras deslizan pantallas en redes sociales o ... consumen un vídeo de YouTube. Y ahí están ellos, Jorge Lorenzo, Florentino Pérez, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Pablo Motos, entre otros muchos. No son reales, pero lo parecen gracias a la IA. Aconsejan invertir dinero en criptomonedas, porque, aseguran, reporta grandes beneficios. Una inversión, dicen, «segura y rentable», pero que en realidad es falsa. Los timos de este tipo se han disparado en el territorio nacional, también en Granada. Los investigadores alertan de que grupos criminales que antes se dedicaban al tráfico de drogas o a otros delitos «de más relevancia» se han pasado a esta modalidad por el alto rendimiento que genera y lo complicado que es llegar hasta ellos.

