Ampliar Foto de familia del Grupo Social ONCE en Granada.

El Grupo Social ONCE supera su «récord histórico» en Granada en ventas, premios, empleo e inversión social 74 personas se afiliaron a la ONCE en Granada, que ya cuenta con 1.770 personas ciegas o con discapacidad visual grave en toda la provincia, de los que 121 son personas con sordoceguera que recibieron 2.357 horas de mediación a través de los profesionales de la ONCE