El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores

La compañía granadina Lanjatrans, un grupo logístico especializado en transporte por carretera, almacenaje y distribución tanto nacional como internacional, ha pedido auxilio judicial ante sus ... problemas financieros con la solicitud de la declaración del concurso de acreedores al Juzgado Mercantil número 1 de Granada. Según fuentes judiciales es un concurso voluntario, instado por la propia empresa ante sus problemas financieros y se ha admitido a trámite este pasado 23 de septiembre, por lo que aún está pendiente de declaración.

Antes de acudir al juzgado, el pasado 18 de agosto, la empresa comunicó por carta a la plantilla su intención de presentar un ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) de extinción por causas económicas que se hacía oficial el pasado 9 de septiembre, según confirmó la delegación de la consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada. El expediente de despido colectivo afecta a toda la plantilla de la empresa, 94 trabajadores. También se presentó en la misma fecha un segundo ERE para Lanjatrans Oil, la compañía auxiliar del grupo que presta servicios de mecánica y mantenimiento y cuenta con diez empleados.

ERE de extinción

La delegación solicitó el preceptivo informe a la Inspección de Trabajo y ha comprobado toda la documentación presentada por la empresa como corresponde a su papel exclusivo de garante del procedimiento ya que, desde la reforma laboral, los ERE no necesitan el visto bueno de la autoridad laboral.

La mayoría de los trabajadores de Lanjatrans están representados por el abogado laboralista José Luis Gómez Sousa que iniciaba el pasado mes de septiembre la negociación del ERE. «Tras la última reunión con la empresa las posturas siguen muy alejadas y enfrentadas. La información contable que nos han presentado nos genera muchísimas dudas, nuestra sensación es que las causas económicas sobre las que quieren fundamentar los despidos no son reales», esgrime el letrado. En su opinión, tras esta recta final de las negociaciones, el proceso está «abocado a un enfrentamiento en los tribunales».

«Una vez que concluya el periodo de consultas la empresa puede materializar los despidos y tiene que notificarlos. Ahí se decidirá si los afectados hacen impugnaciones individuales o una colectiva porque creemos que no se dan las circunstancias reales para justificar el cierre de la empresa», esgrime.

Al día en los pagos

IDEAL ha contactado con fuentes de la dirección de Lanjatrans que se han limitado a señalar que la empresa mantiene aún una «actividad parcial» y que a fecha de 30 de septiembre las nóminas de los trabajadores estaban al día. Están a la espera de la declaración del concurso y que se asigne el administrador concursal que pasará a hacerse cargo de la gestión. Lanjatrans nació en 1994 como empresa dedicada exclusivamente al transporte de mercancías con un único cliente y ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los grandes grupos logísticos de Andalucía, con una flota de hasta 200 camiones y tráficos diversificados tanto de transporte nacional como internacional. La empresa cuenta también con un moderno almacén de diez mil kilómetros cuadrados con cabida para 22.500 palets y muelles de carga laterales y traseros en el polígono de Juncaril.

Se trata de una de las grandes compañías del sector en Andalucía con reconocimientos como el premio Pyme del año en Granada del año 2020.