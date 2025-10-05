Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La sede de Lanjatrans en el polígono Juncaril. Pepe Marín

El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores

La empresa granadina de logística y transportes negocia el despido colectivo de su plantilla de 94 trabajadores

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:52

La compañía granadina Lanjatrans, un grupo logístico especializado en transporte por carretera, almacenaje y distribución tanto nacional como internacional, ha pedido auxilio judicial ante sus ... problemas financieros con la solicitud de la declaración del concurso de acreedores al Juzgado Mercantil número 1 de Granada. Según fuentes judiciales es un concurso voluntario, instado por la propia empresa ante sus problemas financieros y se ha admitido a trámite este pasado 23 de septiembre, por lo que aún está pendiente de declaración.

