Marifrán Carazo y Ludovic Thilly, tras la firma del apoyo. IDEAL

El Grupo Coimbra se suma a la candidatura de Granada 2031

La alcaldesa Marifrán Carazo subraya que su «supone un impulso decisivo para nuestra candidatura»

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:11

La candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 continúa sumando apoyos estratégicos y de gran proyección internacional con la adhesión del Grupo Coimbra de Universidades, la red académica más veterana y prestigiosa de Europa, que ha elegido Granada para reafirmar su compromiso con la cultura, el conocimiento y la innovación y firmar su incorporación al manifiesto de respaldo a la ciudad. En representación del Grupo Coimbra participaron Ludovic Thilly, presidente de la Junta Ejecutiva, y Emmanuelle Garda, directora de la Oficina del Grupo Coimbra, quienes compartieron con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y con el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, el convencimiento de que la capital granadina reúne valores únicos para liderar un gran proyecto cultural europeo.

Carazo subrayó que el apoyo del Grupo Coimbra «supone un impulso decisivo para nuestra candidatura y confirma que Granada se está situando como un referente de creatividad, talento e innovación en Europa. Nuestra ciudad aspira a la Capitalidad no solo por su patrimonio y su historia, sino porque queremos proyectar futuro, generar oportunidades y hacer de la cultura una herramienta transformadora para Granada y para quienes la habitan».

La regidora recordó que el pasado mes de enero ya entabló contacto con el Grupo Coimbra de Universidades en Bruselas, donde presentó ante grupos parlamentarios europeos y la Representación Permanente de España ante la UE, los ejes centrales de la candidatura y el compromiso de Granada con los valores europeos de hospitalidad, diversidad e inclusión. «Allí trasladamos un mensaje claro: Granada quiere tender puentes entre cultura y conocimiento, unir tradición y vanguardia, ser un territorio que atraiga talento y cree nuevas oportunidades. Hoy ese mensaje se refuerza con la adhesión del Grupo Coimbra, una de las redes universitarias más influyentes del continente», afirmó.

Carazo insistió en que este proyecto «no es un acontecimiento aislado; es un camino de transformación que ya está en marcha y que queremos compartir con toda Europa. Granada está demostrando que sabe trabajar unida: instituciones, sociedad civil, mundo académico y sector cultural suman fuerzas para que esta candidatura sea sólida, inclusiva y con un legado que perdure».

El Grupo Coimbra de Universidades, fundado en 1985 y con sede en Bruselas, agrupa a decenas de instituciones académicas de prestigio, con una fuerte proyección internacional y liderazgo en investigación e innovación. Su presencia en Granada y la firma de este manifiesto refuerzan el peso académico y cultural de la candidatura, consolidando el papel de la ciudad como nodo europeo donde convergen patrimonio histórico, creación contemporánea, ciencia y tecnología.

La adhesión de este organismo se suma a una larga lista de apoyos institucionales y sociales que está recibiendo el proyecto Granada 2031, desde colegios profesionales y entidades culturales hasta organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos. La alcaldesa destacó que la candidatura es un proyecto de ciudad «que se abre a todos los sectores y barrios; cada adhesión demuestra que Granada está construyendo un modelo de futuro compartido, que combina cultura, inclusión, sostenibilidad y conocimiento».

En el marco de esta visita, los representantes del Grupo Coimbra, acompañados por el rector Pedro Mercado, conocieron algunos de los espacios clave de la propuesta cultural de Granada 2031 y su modelo de ciudad abierta e innovadora.

