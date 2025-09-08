Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la estación de autobuses de Granada. IDEAL

Un grito por la estación de autobuses

El arquitecto del edificio se ofrece a las autoridades para recuperar el espíritu de una obra de referencia que fue premiada

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

La vieja Alsina de principios del siglo XXque cubría el trayecto Granada-Lanjarón-Órgiva entraba a toda pastilla en la flamante estación de autobuses de ... Granada el día de su inauguración, un 4 de octubre de 1996. En la dársena esperaban las autoridades de la época, los viajeros y los curiosos. El arquitecto de la estación de autobuses, Francisco Torres Martínez se mostraba satisfecho por el trabajo realizado y por el resultado. De hecho, este edificio fue generosamente aplaudido por revistas especializadas en arquitectura.Asimismo, recibió el prestigioso galardón Arquitectura de Granada ese mismo año.

