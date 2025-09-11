Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patos en el parque Federico García Lorca, en Granada capital. IDEAL

La gripe aviar obliga a reforzar el control en parques y jardines

El Ayuntamiento de la capital suma el protocolo indicado por la Junta de Andalucía a su plan de prevención, que ya incluye revisar cadáveres de aves

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32

Después de que la lengua azul acabara con la vida de tantas y tantas ovejas y cabras en las comarcas de la Alpujarra y Alhama, ... habiéndose declarado al menos tres focos positivos a los que se suman otros 25 rebaños bajo sospecha y manteniendo vigilados cerca de 9.000 animales, la provincia de Granada avista ahora una nueva posible amenaza: la gripe aviar. Esta enfermedad infecciosa afecta principalmente a aves silvestres y de corral, pero también puede transmitirse a los humanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  7. 7

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  8. 8

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  9. 9

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  10. 10 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La gripe aviar obliga a reforzar el control en parques y jardines

La gripe aviar obliga a reforzar el control en parques y jardines