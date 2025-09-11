La gripe aviar obliga a reforzar el control en parques y jardines

Después de que la lengua azul acabara con la vida de tantas y tantas ovejas y cabras en las comarcas de la Alpujarra y Alhama, ... habiéndose declarado al menos tres focos positivos a los que se suman otros 25 rebaños bajo sospecha y manteniendo vigilados cerca de 9.000 animales, la provincia de Granada avista ahora una nueva posible amenaza: la gripe aviar. Esta enfermedad infecciosa afecta principalmente a aves silvestres y de corral, pero también puede transmitirse a los humanos.

Por el momento, en Granada no hay constancia de aves muertas, según informó ayer a IDEAL la delegación de la Consejería de Salud. Este jueves, precisamente, la responsable de esta cartera, Rocío Hernández, explicaba en el Parlamento andaluz que, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, se está trabajando junto con las áreas de Agricultura y Sostenibilidad. Así, se ha creado un protocolo de coordinación con los ayuntamientos para parques urbanos y periurbanos.

«El área de Jardines está preparada y alerta por si se observa una mortandad significativa en algún momento» Elisa Campoy Concejala de Salud del Ayuntamiento de Granada

El consistorio de Granada capital ya lo ha sumado a las tareas de prevención que los servicios municipales venían realizando al respecto. «Se lleva tiempo revisando activamente los cadáveres de aves que se encuentran. El área de Jardines, competente en todas las zonas verdes de la ciudad, está preparada y alerta por si se observa una mortandad significativa en algún momento», asegura la concejala de Salud, Elisa Campoy. Esto va a «redoblar» el trabajo de vigilancia.

Tres cadáveres en 24 horas

Aunque desde el primer momento, cuando salta una alerta, el Ayuntamiento granadino procede para anticipar «al máximo» cualquier eventualidad, este protocolo se activa, en concreto, cuando se detectan tres aves muertas en menos de 24 horas en un mismo espacio. Se pide que, en caso de encontrar un cadáver, no se toque, se mantenga la distancia y avise al gestor del parque. Este revisará todo el espacio dos veces al día, antes de abrir y antes de cerrar.

El gestor de cada espacio verde de la ciudad tendrá que revisarlo dos veces cada día, antes de abrir y antes de cerrar

Solo profesionales especializados podrán retirar los pájaros o patos fallecidos. No obstante, en los espacios verdes con abundantes aves se colgarán carteles que indicarán a los usuarios cómo actuar. Ante la sospecha, el Ayuntamiento deberá comunicarlo a sendas consejerías de Agricultura y Sostenibilidad y para quienes hayan tenido contacto con aves o tengan síntomas de gripe, Salud habilitará un formulario.