Un «grave problema» de la DGT impide matricular vehículos desde el martes RAMÓN L. PÉREZ El error informático ha provocado que en Granada los concesionarios no hayan podido entregar más de un centenar de vehículos DIEGO QUERO Viernes, 30 noviembre 2018, 01:33

Desde el pasado martes no se ha matriculado ni un vehículo en España. La razón de este parón generalizado, que también ha afectado a la provincia de Granada, es un «grave problema» informático de la Dirección General de Tráfico, que al cierre de esta edición aún no se había resuelto. Fuentes de la DGT consultadas ayer por este periódico afirmaban con rotundidad de que el problema «no tardará en solucionarse», aunque el daño en el sistema de matriculaciones ya está hecho. En el caso de Granada, las matriculaciones que no se están realizando supera el centenar y en los concesionarios esperan que el problema se resuelva más pronto que tarde para recuperar la normalidad.

Y es que la caída del sistema, estancado desde el martes, ha provocado una paralización sin precedentes en la cadena que se tiene que seguir desde que la DGT aprueba un número de matrícula hasta que el cliente recoge el vehículo del concesionario. Por tanto, si el proceso de la DGT se para, todo se bloquea. En los concesionarios, los gestores que tienen que otorgar las matrículas a los coches están de brazos cruzados o realizando otro tipo de trámites, esperando a que se resuelva el problema. Tampoco las gestorías y las empresas aseguradoras pueden hacer nada, ya que una gestión no puede hacerse sin otra, así que lo único que toca es esperar. Según ha podido saber este periódico, se ha informado a todos los concesionarios del «grave problema» que ha sufrido el sistema informático de la Dirección General de Tráfico. En un correo electrónico también se explica que «no se puede estimar el tiempo de resolución» del problema. Además, al tratarse de un sistema en red, los problemas afectan a todas las jefaturas provinciales de toda España. Desde la DGT también han querido despejar la posibilidad de que la caída generalizada del sistema se deba a un ataque informático, y lo definen como un error «puntual».

Sea accidental o premeditado, lo cierto es que el fallo en el sistema está afectando gravemente al sector de la automoción, uno de los más castigados por la crisis económica y por el cambio sistemático al que se va a tener que adaptar en los próximos años. Las buenas cifras de ventas conseguidas en los últimos meses se pueden ver empañadas en parte por este capítulo que aún no se ha cerrado. Si un concesionario no puede matricular un coche, no lo va a poder entregar a un cliente, y por tanto no puede argumentar que lo ha vendido, por lo que tampoco formará parte de la cuenta de resultados del mes de noviembre, que está ya muy próximo a terminar.

Ofertas que caducan

Esta situación, además, puede repercutir en los clientes que formalizaron la compra de un coche en este mes, con un precio estipulado y con unas ofertas concretas que pueden caducar el 1 de diciembre, fecha para la cual puede no estar resuelto el problema. Este contratiempo se une a la espera indiscutible que hay que aguantar cuando se compra un vehículo, con unos plazos que pueden ser de semanas o meses. Pues desde el martes, si el vehículo ya ha llegado al concesionario, el cliente tampoco puede disfrutar de él.

Las cifras, mientras tanto, hablan por sí solas. Los cálculos dicen que desde el martes se tendrían que haber matriculado 18.000 vehículos en toda España, unos 6.000 al día entre turismos, comerciales y vehículos industriales ligeros. Es evidente que cuando el sistema se recupere se seguirá con el proceso hasta que se vuelva a normalizar toda la situación, pero el parón que seguro afectará a la estadística mensual puede incluso enturbiar el dato anual. En Granada, la cifra de vehículos que no se han podido matricular en estos tres días puede llegar a los 150, según las estadísticas recogidas por Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Queda por ver si la incidencia se resolverá hoy viernes o mañana sábado, día en que los concesionarios suelen tener bastante afluencia de clientes.