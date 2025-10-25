Granaita se prepara para un apocalipsis zombie por Halloween El evento tendrá lugar la noche del 31 de octubre de 23:30 a 3:30 y los participantes recibirán premios solamente por acudir al evento

El Parque Comercial Granaita volverá a ser escenario de una cita terrorífica por Halloween con la celebración del evento «Granaita Survival Zombie», una experiencia inmersiva de terror que transformará sus instalaciones la noche del 31 de octubre desde las 23:30 horas, y que recreará un apocalipsis zombie donde los participantes tendrán una única misión: sobrevivir a esa noche.

Granaita se convertirá en un auténtico escenario de película, con un montaje especialmente diseñado para la ocasión. Actores caracterizados, efectos de iluminación, música y ambientación sonora contribuirán a generar una atmósfera envolvente que permitirá a los participantes sentirse parte de una historia de supervivencia extrema.

La actividad, que tendrá lugar en el Parking -1 Zona Gallery, en el recinto frente a Formula Karting Granada, está dirigida exclusivamente a mayores de 16 años y requiere registro previo a través de la aplicación oficial de Granaita. Todos los participantes que asistan al evento, completamente gratuito solo por tener la aplicación del parque comercial, recibirán premios. Asimismo, todas aquellas personas que no se vean atrapadas por los zombies y consigan 'sobrevivir' a la noche recibirán recompensas adicionales tales como menús de restaurantes del centro comercial, entre otros.

'Granaita Survival Zombie' ha sido concebido como una experiencia de ocio responsable, en la que todos los elementos se encuentran controlados por personal técnico y de seguridad del parque comercial, que garantiza la integridad de los asistentes y el correcto desarrollo de la actividad.

Desde Granaita su director de marketing, David Arroyo, destaca este evento como «una opción de ocio totalmente diferente a lo que veníamos haciendo en el parque comercial con la que nuestro público podrá pasar una noche de diversión y entretenimiento con todo el espíritu de Halloween». Este evento, que por su naturaleza está limitado a mayores de 16 años, se complementa con otras acciones para público infantil que también organizan desde Granaita. «Además del Granaita Survival Zombie, los más pequeños también podrán disfrutar de talleres de manualidades y pintacaras en nuestro Centro de Ocio los días 31 de octubre y 1 de noviembre», concluye.

Talleres infantiles

Paralelamente a la propuesta para adultos, Granaita ha diseñado para los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 18:00 a 21:00 h, una zona de talleres infantiles dirigida a los más pequeños. En el Centro de Ocio del complejo comercial, los niños podrán participar en actividades gratuitas como pintacaras temáticos, para transformarse en su personaje favorito de Halloween, y manualidades de miedo, donde dejarán volar la imaginación entre murciélagos, fantasmas y calabazas.

Estos talleres no requieren reserva previa y permiten que los menores disfruten de su propio plan de Halloween dentro del entorno de Granaita. Asimismo, los asistentes a estos talleres infantiles podrán acumular puntos del #ClubGranaita escaneando un código QR que encontrarán en la zona de talleres.

