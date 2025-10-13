Los granadinos podrán cargar gratis sus vehículos eléctricos en cinco parkings de la capital La campaña, disponible tanto para carga semi rápida como rápida, estará activa del 20 al 26 de octubre en los aparcamientos de Violón, San Agustín, Pedro Antonio de Alarcón, Alsina y Estadio Nuevo Los Cármenes

Ideal Lunes, 13 de octubre 2025, 12:17

Los granadinos poseedores de coches eléctricos podrán realizar la carga de sus vehículos de manera completamente gratuita durante la próxima semana completa, entre los días 20 y 26 de octubre en concreto, gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Granada y la empresa Telpark. De este modo, los parkings gestionados por esta empresa en la ciudad: Violón, San Agustín, Pedro Antonio de Alarcón, Alsina y Estadio Nuevo Los Cármenes tendrán a disposición este servicio sin coste para todos los usuarios, a través de la Aplicación móvil habitual de acceso a estos estacionamientos.

Se trata, según ha destacado la concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, «de una iniciativa que se suma a las acciones desarrolladas durante que están permitiendo la implementación con éxito de la Zona de Bajas Emisiones que entró en vigor el pasado 1 de octubre y que pretende poner en valor e incentivar el uso de vehículos no contaminantes en el centro de la ciudad, con el objetivo de seguir mejorando la calidad del aire en la ciudad»

La iniciativa, que incluye tanto carga semi rápida como rápida, forma parte de las medidas compartidas por el Ayuntamiento y Telpark, de hacer ciudadades cada vez más accesibles y sostenibles para el ciudadano.

Para poder beneficiarse, los usuarios deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar puntos de recarga disponibles en tiempo real facilitando así un acceso rápido y sencillo al servicio.

En total, se ofrecerán 59 cargadores semi rápidos con potencias de hasta 22 kW y 4 cargadores rápidos con potencia de hasta 120 kW, lo que permite una recarga eficiente para la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

«Esta campaña es un paso más en nuestra estrategia por facilitar el acceso a la movilidad eléctrica a todos los ciudadanos. Queremos que la experiencia de recarga sea sencilla, asequible y disponible allí donde más se necesita», afirma Ignacio Merry de Val, COO (Chief Operating Officer Off-Street) de Telpark.