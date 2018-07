Los granadinos analizan los problemas y aciertos tras el cambio de autobuses 01:39 PEPE MARÍN Los fallos con las validadoras en las paradas de la LAC y las quejas por la falta de información protagonizan las primeras horas del cambio de líneas JAVIER MORALES Lunes, 16 julio 2018, 13:29

Desde primera hora de esta mañana está en vigor el nuevo mapa de autobuses. La mayoría de las principales paradas (por ejemplo, a lo largo de toda la Gran Vía y Camino de Ronda) ya lucen el plano, que no ofrece el antiguo mapa con todas las líneas, sino el recorrido de cada una de las que hacen parada en esa marquesina. Las primeras horas de los nuevas rutas transcurren entre la «alegría» de algunos usuarios y la confusión de aquellos que no sabían que desde esta mañana la LAC se llama línea 4 y va desde el Zaidín a la Chana, vuelven las circulares 11 y 21 y otras líneas cambian su nombre y modifican en parte su recorrido.

Decenas de usuarios se han acercado a lo largo de la mañana a la parada habitual de la LAC en el Palacio de Congresos, sin conocer que los buses azules ya no hacen parada allí. Además, las validadoras exteriores ubicadas en las marquesinas desde Palacio de Congresos a Villarejo no funcionan. Sólo se puede 'picar' el bonobús en las máquinas grandes ubicadas en la parada, o en el interior del vehículo, según han explicado los informadores que resuelven las dudas de los usuarios en las principales paradas.

Algunos recorridos desaparecen para no solaparse con el metro. Es el caso de la antigua SN2, que conectaba Camino de Ronda con el Palacio de Deportes. A primera hora, una chica preguntaba a otro pasajero: «¿Cuál tengo que coger para ir al Palacio?». Tras consultar la aplicación móvil Moovit, que ya refleja los cambios, ha optado por tomar el metro. También ha generado confusión la línea U3, que en un principio no iba a funcionar en jornadas no lectivas para los universitarios, pero que hoy sí está operativa.

«¿Este es el que lleva la ruta del SN4? Si estoy sola ni lo miro»

En la otra cara de la moneda, los granadinos para los que el cambio supone una mejoría en las conexiones habituales. «A nosotros nos viene bien, claro que sí. Mejor que el lío que teníamos antes, no tendrían que haberlo cambiado. A ver si este es el último cambio ya…» decían María y José Carmona en la parada ubicada frente al PTS, desde donde parte la línea 4 que les lleva a la avenida de Dílar.

Inmaculada Fernández no sabía que cambiaban hoy las líneas de autobús. «El cambio me parece bien, vas más cómodo, más amplio (en la nueva línea 4)», señalaba. Pepi Sicilia sí estaba al tanto del cambio, y se dirigía a bordo de la línea 4 a recoger mapas de autobuses para la gente mayor de su grupo de Cruz Roja: «Para ellos es más difícil, los recogeré para que se orienten con las rutas».

Modesta Rodríguez esperaba junto a dos niños en la avenida de Dílar. «Llego a la parada y pasa el U3, y he pensado que luego pasaría el SN4, pero ha venido este y dice un señor que es el 4… Yo le he dicho que el LAC pasa por aquí»... Tras la insistencia del otro viajero, Modesta ha accedido al bus para preguntar al conductor: «¿Este es el que lleva la ruta del SN4? Si estoy sola ni lo miro».

En cuanto a la frecuencia, IDEAL ha comprobado que el autobús parte cada cuatro minutos de media. No obstante, en la avenida de Dílar han coincidido en varias ocasiones dos autobuses 'pegados' en el mismo sentido.