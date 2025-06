Un granadino en la marcha hacia Gaza: «Palestina forma parte de nosotros»

José Manuel Maroto Blanco se enteró de que se estaba organizando una marcha a Gaza, partiendo desde Egipto, con el fin de llegar a la ... frontera y exigir el fin del bloqueo humanitario. También, por supuesto, para implorar a Israel «que ponga fin al genocidio». Miró el calendario y echó números. Todo le cuadraba y se sentía «con la obligación moral de ir». «Cuando ves las imágenes se te saltan las lágrimas, se te pone el corazón a mil, te entristece mucho», señala. Puso rumbo al Cairo, donde llegó esta semana para reunirse próximamente con la delegación española, que partirá este viernes. Por delante tiene una ruta de unos 50 kilómetros, un saco de dormir como equipaje y la convicción de que está haciendo lo correcto: «Palestina forma parte de nosotros».

José Manuel, de 32 años, es natural de Granada, en cuya universidad estudió el grado de Historia. Doctorado por el programa de estudios migratorios, es también miembro del Departamento de Historia Contemporánea de la UGR, del Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada y del Observatorio de Estudios Africanos. Como le ocurre a cualquier ciudadano que observe las imágenes de lo que ocurre en Gaza, él también tuvo que mirar hacia otro lado alguna que otra vez para evitar el sufrimiento. «Lo he vivido con impotencia, me acostaba o empezaba mal el día», relata.

Por ello, la denominada Marcha Global a Gaza lo atrapó desde el primer momento. «Miles de activistas de distintos puntos del mundo, de manera pacífica, queremos llegar a la frontera y romper el bloqueo humanitario. El objetivo que está por encima de todo esto es acabar con el genocidio», explica. También pretenden enviarle un mensaje al pueblo palestino y que sepa «que no están solos». «Es una cuestión que tiene que ver con la humanidad, esta es la lucha más importante de nuestra generación», insiste.

Perspectiva como historiador

José Manuel cree que «si toleramos un genocidio que se está retransmitiendo en vivo, no vamos a ser capaces de darle la vuelta a ninguna situación». Además, puntualiza que la situación comenzó mucho antes del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sobre el sur de Israel. «La opresión del pueblo israelí contra el palestino ha sido denunciado por todas las instituciones internacionales desde 1948, cuando se produjo la Nakba, con la expulsión de más de la mitad de la población palestina de su territorio. Hay un bloqueo sobre Gaza desde hace muchísimo tiempo; vivo desde esa perspectiva también como historiador y entiendo que esto es parte de un continuo», apostilla.

En estos días recuerda especialmente un hecho que le marcó para siempre durante su niñez, el asesinato de Muhammad Al-Durra, un niño de 11 años, mientras su padre intentaba protegerlo con su cuerpo. «Yo tenía una edad parecida y disfrutaba de una infancia muy feliz, me quedé en shock al ver que a un niño como yo era asesinado en esas circunstancias», rememora. La matanza continua de niños en Gaza le recuerda continuamente a aquella imagen desgarradora.

Incertidumbre

José Manuel siente una incertidumbre lógica por lo que pueda ocurrirle en el camino hacia la frontera. Hay posibilidades de que lo detenga la policía egipcia y lo deporten, como le ha ocurrido a decenas de activistas estos días. «Por mi trabajo he estado en muchos países africanos, en muchas dictaduras, así que no sería la primera vez que, por ejemplo, me apuntan con una metralleta o me quitan el pasaporte. Si tengo que morir de algo y muero por Palestina, sería algo de lo que me sentiría orgulloso», concluye contundente desde El Cairo, donde mañana comenzará la marcha.