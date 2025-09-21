Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Martín

Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»

El TSJA admite a trámite una demanda que alega que la medida que entra en vigor en octubre atenta contra derecho a la libre circulación y al patrimonio

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:35

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite a trámite una demanda contencioso-administrativa de un vecino del área metropolitana en contra de la implantación ... de la Zona de Bajas Emisiones en la capital al considerar que es una medida «elitista» que vulnera el derecho a la libre circulación y afecta a los ciudadanos con menos poder adquisitivo.

