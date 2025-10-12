El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet» Desde el programa de TVE han compartido una imagen que atestigua el éxito del escritor tras ser entrevistado en prime time

El pasado jueves, el escritor granadino Custodio Pérez fue tendencia en redes sociales a nivel nacional tras ser entrevistado en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. En una anterior visita en la que acudió como público al programa, el escritor amateur granadino le llevó un regalo a David Broncano y le lanzó una propuesta: «Te voy a regalar mi primer libro, 'Granada oscura'. Si quieres este otro, me tienes que entrevistar». El presentador lo tenía claro: «No te puedo prometer una entrevista así como así, pero, ¿estás disponible por si algún día no viene algún invitado?». Este pasado jueves, Broncano cumplió su promesa, y ahora Custodio Pérez es el escritor con más ventas de libros de la semana en Amazon con su título 'Granada oscura'.

Así lo atestigua la Revuelta con una imagen que muestra el Top 3 de libros más vendidos esta semana en Amazon. En primer lugar, Custodio Pérez y, tras él, dos máquinas de crear 'best sellers' como Ken Follet y Dan Brown. Casi nada.

Custodio Pérez sentándose a la mesa con Dan Brown y Ken Follet. pic.twitter.com/N9xV5bfP3d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 12, 2025

Aparición en La Revuelta

En su anterior visita, el presentador de La Revuelta le aseguró al joven, natural de Huétor Tájar, que sería el invitado suplemente de emergencia y, después de tres semanas y habiendo fallado la persona que iba a acudir anoche al programa, el presentador cumplió su promesa y llamó a Custodio. Este no dudó en hacerse cinco horas de coche para ir a La Revuelta y tener la oportunidad de promocionar sus libros. Al salir al plató, emocionado entre lágrimas, le dio a Broncano las gracias por cumplir su promesa.

El programa contactó con Custodio a las 12.30 horas, que estaba en Pegalajar, la localidad donde reside en Jaén. «Era muy tarde ya, no había nadie y hemos dicho: 'No creo que Custodio pueda venir desde Jaén'», explicó Broncano. El granadino le dio las gracias por cumplir con su palabra y reconoció que fue «una locura», estaba cuidando de su suegro y su sobrina y haciendo la comida en el momento en que recibió la llamada.

La primera vez que acudió al programa tuvo la oportunidad de promocionar su libro 'Granada oscura', el cual definió como «una novela negra, romántica, erótica con banda sonora». En esta ocasión le ha regalado a Broncano 'El triángulo del sur', con el que cierra la trilogía de novelas negras ambientadas en Andalucía. «Las acciones cometidas jamás podrán ser borradas. «Sucesos macabros en puntos claves de desolación podrán llevar consigo el ajuste de cuentas de un pasado persistente, atormentador, que lanza sus hilos como una tela de araña en el presente. Al fin y al cabo, ¿no es la venganza un plato que se sirve frío?», cita la sinopsis de la obra. Custodio, que pasó de trabajar en el campo a escribir novelas para poder cuidar de su suegro y su sobrina, estaba estusiasmado y apuntó que está publicando su quinto libro, pero está escribiendo el noveno. «A mí no me va a pasar como a George R. R. Martin», comentó entre risas. «A ti no te va a pasar como al de Juego de Tronos, si HBO compra los derechos, tienes para 10 años de golpe», añadió el presentador.