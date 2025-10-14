El granadino que se 'cuela' en La Revuelta de Broncano con un desafío a su pareja La obsesión de Nacho por ganar la Liga con el equipo rojiblanco en el FIFA protagoniza uno de los grandes momentos del programa del lunes

Camilo Álvarez Granada Martes, 14 de octubre 2025, 09:52 | Actualizado 10:03h. Comenta Compartir

El actor Alberto San Juan fue el protagonista del programa de La Revuelta de este lunes, pero antes de que pudiera contar algunos detalles sobre su nueva película (La Cena), el espacio de David Broncano volvió a hablar de Granada a través de dos personas de público que acabaron ocupando el famoso váter.

Y es que Nacho, granadino, e Iris, cordobesa, ambos afincados en Madrid, llevaron sus 'problemas' de pareja al escenario del programa de RTVE de una forma de lo más graciosa. «No lo hemos dejado en ningún momento, pero ha habido pelea. Lo he perdido desde que ha salido el FIFA», reconocía ella.

Y es que Nacho está dedicando muchas horas al juego de fútbol con un objetivo muy claro. «Estoy jugando el modo mánager del FIFA con el Granada CF, pero con el femenino, porque yo apoyo al fútbol femenino», explicaba. Broncano le apuntó una sospecha al respecto: «Intuyo que a tu novia lo de que apoyas el fútbol femenino le da exactamente igual en ese momento». Como así es.

El FIFA se va a cargar esta relación 🚩



Poco tiempo añadido veo, ni a esta noche llegan. #LaRevuelta pic.twitter.com/mjwoXJf75N — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

Nacho admitió que la queja de su pareja es formal, ya que «me dice que no pasamos tiempo de calidad juntos». Y ella le hizo un apunte en directo: «Estar aquí sentados no es tiempo de calidad». «Me dijo que le propusiera planes, y le dije que venir a La Revuelta es un tiempo de calidad», defendió Nacho, a lo que Broncano respondió: «Yo creo que no».

La novia se quejaba de que incluso mientras estaban en un bar cenando o en la piscina comentaba cosas del juego de fútbol: «'Me ha hecho una oferta el Girona', me dice de repente».

Él, sin embargo, sigue con su obsesión: «David (Broncano, cinco partidos y soy campeón de Liga con el Granada». Y promete a su novia que, «una vez campeón de Liga, todo el tiempo que quiera». Pero la promesa se rompió en eso mismo instante, cuando su pareja le recordó que se marcha esta misma semana. «Es verdad, me voy a Granada el jueves», recordaba entre risas.

Ante el apoyo público al Granada femenino, una de las capitanas del equipo rojiblanco, Lauri, aprovechó la publicación en la cuenta de La Revuelta en X para lanzar un mensaje a la pareja: «Te invitamos a un partido del Granada femenino cuando quieras, puede ser un buen plan para tu novia».

También el propio club alabó la «gran elección» a la hora de elegir equipo para desarrollar su carrera como mánager en el FIFA. Incluso la cuenta oficial de la Liga F le mandó una propuesta: «Cuando ganes el título avísanos, que tenemos un plan de pareja perfecto».