Un granadino del Centro gana al año el doble que uno de un barrio periférico

La brecha de renta disponible entre las zonas más ricas y más pobres de la capital alcanzó los 15.194 euros en 2023

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:55

Comenta

El coste de la desigualdad en la capital granadina alcanzó los 15.194 euros durante el ejercicio fiscal de 2023, de acuerdo con los últimos ... datos de renta media disponible por códigos postales que publicó la Agencia Tributaria. Esto significa que un ciudadano que viva en la parte más rica de la ciudad dispone al año de prácticamente el doble de dinero que el que haga lo propio en la zona más pobre. Además, el entorno más rico fue el que ofreció un porcentaje de los ingresos asociados a las rentas del trabajo más bajo de toda la ciudad.

