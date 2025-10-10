Un granadino del Centro gana al año el doble que uno de un barrio periférico

El coste de la desigualdad en la capital granadina alcanzó los 15.194 euros durante el ejercicio fiscal de 2023, de acuerdo con los últimos ... datos de renta media disponible por códigos postales que publicó la Agencia Tributaria. Esto significa que un ciudadano que viva en la parte más rica de la ciudad dispone al año de prácticamente el doble de dinero que el que haga lo propio en la zona más pobre. Además, el entorno más rico fue el que ofreció un porcentaje de los ingresos asociados a las rentas del trabajo más bajo de toda la ciudad.

En concreto, al igual que ya ocurrió durante el año previo, la zona del Centro correspondiente al código postal 18002 fue la que mostró una cifra de renta disponible anual más alta de Granada. Alcanzó los 32.038 euros durante el ejercicio de 2023, lo que equivale a 2.288 euros mensuales en 14 pagas. La cifra supera en 5.758 euros la media de la ciudad, que en este caso se quedó en 26.279 euros.

Por el lado contrario, el dato de renta disponible más bajo lo ofreció el código postal 18011, correspondiente a la zona Norte-Beiro, según la distribución la propia Agencia Tributaria. Allí, la cifra fue de 16.844 euros anuales, lo que se sitúa solo ligeramente por encima del salario mínimo interprofesional (SMI)para 2025, de 16.576 euros, y algo más en el caso del ejercicio de referencia, cuando fue de 15.120 en 14 pagas. Es decir, que un granadino de esta zona ganó 9.435 euros menos en 2023 que la media de la ciudad. El diferencial con respecto al dato promediado es en este caso más alto que en la parte más pudiente, lo que apunta a que la brecha de ingresos

De esta forma, y en términos porcentuales, el diferencial entre la parte más rica y más pobre de la capital alcanzó los 90,2 puntos, lo que implica que una se quedó cerca de duplicar a la otra.

652 euros más al año

Una comparación con las cifras publicadas el año pasado por la Agencia Tributaria para el ejercicio fiscal de 2022 deja a las claras que la inmensa mayoría de la ciudad notó una mejoría en sus condiciones económicas entre ambos momentos.

En concreto, la media del diferencial de los 16 códigos postales analizados –15 oficiales y una categoría de resto– alcanzó los 652 euros. Las diferencias, sin embargo, fueron significativas entre unas zonas y otras de la capital. Fue precisamente esta última categoría la que mostró un valor más alto, con 1.308 euros más al año de renta media disponible que en 2022, aunque su falta de especificidad resta valor al dato. En segundo lugar se encuentra el dato que ofreció el código postal 18006, relativo a la zona Fígares-Ciudad Jardín, con 1.173 euros más que doce meses antes. La tercera posición fue para elbarrio del Realejo, con el código postal 18009 otra de las zonas tradicionalmente más ricas de la ciudad; allí, este indicador aumentó en 1.120 euros anuales, siempre según la información de la Agencia Tributaria.

Un poco por debajo se encuentra gran parte del resto del distrito Ronda, como San Antón o el entorno de Arabial, y elBario de los Periodistas. Por el otro lado, entre las zonas menos económicamente beneficiadas, además de la ya citada, también están los códigos postales del entorno ed Almanjáyar, Joaquina Eguaras, elZaidín o La Chana.

Sin embargo, un aumento de los ingresos por granadino que hizo la declaración de la renta no se tradujo en una reducción de la desigualdad, sino más bien al contrario. La brecha entre la zona más rica y más pobre de la ciudad fue 470 euros más alta en el ejercicio fiscal de 2023 que en el año previo.

Por el lado contrario, la única excepción al aumento de la renta disponible media registrado en Granada durante el período de análisis fue el caso del casco antiguo, que tiene el código postal 18001. Allí, la renta media disponible de sus 3.166 declaraciones de la renta presentadas en aquel momento fue 424 euros inferior a las de doce meses antes.

Rentas del trabajo

La estadística inframunicipal publicada por la Agencia Tributaria permite también realizar un análisis somero sobre la distribución y el origen de la renta disponible de los granadinos, ya que ofrece cifras relativas a las rentas del trabajo, lo que permite calcular el porcentaje que estas suponen sobre el total de la renta bruta. Es decir, qué parte del dinero proviene específicamente del sueldo y cuál de otro tipo de fuentes.

De manera quizá poco sorprendente, son por lo general los barrios más pobres los más dependientes del salario para salir adelante. En la zona Norte,Beiro, la Chana y el Zaidín las rentas del trabajo superan el 80% del total; la única excepción fue la del código postal 18014, en el Barrio de los Periodistas, que pese a ser la sexta zona con mayor renta disponible, fue también la cuarta con mayor proporción de rentas del trabajo sobre el conjunto. El dato más destacado fue el de las 8.741 declaraciones presentadas en el entorno del Polígono de Almanjáyar y Joaquina Eguaras Sur, correspondiente al código postal 18013, donde la cota rozó el 85%.

Por el lado contrario, las zonas menos dependientes del sueldo para vivir fueron en general las más ricas. El Realejo fue la que ofreció la cifra más baja. Allí, algo más de un tercio de toda la renta declarada por sus ciudadanos (el 35,7%) no provino del trabajo. No muy lejos se situaron los datos del código postal 18002, en el Centro (33,5%), y en San Antón (30,5%). Es curioso el caso del Albaicín-Sacromonte, que pese a no ser una de las zonas más ricas, destaca en este ámbito con un 28,53%, lo que parece indicar con cierta claridad que en este caso las rentas no salariales provienen del mercado del alquiler o el negocio turístico.