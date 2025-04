Las 7 granadinas elegidas para la carrera de Miss Universo

Sandra Palacios Granada Jueves, 3 de abril 2025, 00:50 Compartir

Siete son las jóvenes que representarán a la provincia de Granada en el certamen de Miss Universo Andalucía, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en el Teatro Granada 10. Entre todas las mujeres que se han presentado a nivel andaluz, han sido 20 las seleccionadas para intentar llevarse la corona en la final.

El último casting en Granada se celebró el pasado 22 de febrero en el centro comercial Nevada Shopping. De la misma capital o de la Costa Tropical, Armilla, Píñar, Ogíjares, Loja y Churriana de la Vega son las granadinas que estarán en la final del certamen entre otras 13 mujeres andaluzas que se concentrarán la penúltima semana de mayo en el Hotel Los Ángeles. De ahí saldrá la representante de Andalucía para Miss España.

1 Miss Universo Granada Nabila Sánchez

Ampliar Nabila Sánchez, Miss Universo Granada. Imagen cedida

Nabila Sánchez tiene 19 años y es la candidata a Miss Universo Andalucía por la ciudad de Granada. Su camino en el modelaje comenzó hace dos años, estudió en el conservatorio y tiene además formación en el ámbito de la salud, pues hizo Auxiliar de Enfermería y tiene pensado formarse como técnico de rayos.

Los estudios han ido siempre a la par con su pasión por el mundo de la moda y la belleza. Este es su primer certamen y reconoce que la experiencia «está siendo increíble». «Me estoy preparando con mucha disciplina, combinando entrenamientos en el gimnasio, una alimentación saludable y trabajo en mi desarrollo personal y autoestima». Nabila tiene como objetivo inspirar a otras mujeres a confiar en su potencial y que puedan proyectar confianza en cualquier ámbito de sus vidas.

2 Miss Universo Armilla Elena Ballesta

Ampliar Elena Ballesta, Miss Universo Armilla. Imagen cedida

Con 21 años, Elena Ballesta representará a Armilla el próximo 24 de mayo. Esta joven reconoce sentir pasión por su carrera, arquitectura, aunque siempre ha estado enamorada de aquello relacionado con la moda y la belleza. «Desde pequeña me ha encantado grabar vídeos y maquillarme en mi tiempo libre, pero jamás imaginé que esa pasión me llevaría tan lejos», señala.

«Vi una oferta para el casting de Miss Universo Andalucía en redes sociales y decidí inscribirme. No tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero me llamaron, desfilé y tuve una entrevista. Para mi sorpresa, unos días después me dijeron que era finalista», explica estusiasmada. Ese momento lo recuerda con mucha emoción: «Jamás imaginé que podría llegar tan lejos».

Ballesta quiere compartir que, más allá de la belleza exterior, «es fundamental tener fuerza mental y ser una mejor versión de uno mismo». «Nunca nos rindamos. A veces, lo que más deseamos, llega cuando menos lo esperamos», subraya.

3 Miss Universo Costa Tropical Laura Pérez

Ampliar Laura Pérez, Miss Universo Costa Tropical. Imagen cedida

«Este certamen es una oportunidad no solo de representar a mi región, sino también de demostrar que la belleza va más allá de lo físico». Este mensaje es el que quiere transmitir Laura Pérez, la representante de la Costa Tropical en Miss Universo Andalucía. «Creo firmemente en la importancia de valores como la integridad, la inteligencia y el esfuerzo», añade.

Tiene 25 años y se ha formado en Administración y Dirección de Empresas, ha hecho un Máster en Estilismo, Imagen y Comunicación de Moda y un curso de Imagen Visual y Branding en redes sociales. Estudiar Psicología es su próximo proyecto. En cuanto al certamen, quiere aprovechar este escenario para concienciar sobre el cáncer de mama y la importancia en la prevención y un diagnóstico temprano. «Tengo un fuerte compromiso con las causas sociales. La belleza también está en la solidaridad y en el impacto positivo que podemos generar en la sociedad», recalca.

Desde niña ya fue consciente de su pasión por el mundo de la moda y el modelaje. «Recuerdo cómo jugaba a desfilar en los pasillos de mi casa con la ropa y los tacones de mi madre, sin imaginar que algún día ese sueño se convertiría en mi realidad», comparte. Actualmente entrena para perfeccionar su paso por las pasarelas, la oratoria, el protocolo y el deporte.

4 Miss Universo Churriana de la Vega Emellys García

Ampliar Emellys García, Miss Universo Churriana de la Vega. Imagen cedida

Emellys García creció en Colombia viendo concursos de belleza, una pasión que la ha acompañado a lo largo de los años hasta dar sus primeros pasos en el modelaje en España. «Me fascinaba ver a las reinas desfilar con esa elegancia, transmitir seguridad y representar con orgullo a su tierra», indica.

Con tan solo 19 años, esta joven tiene formación en gestión administrativa y estudia actualmente Publicidad y Marketing. Comenzó en los certámenes de belleza en Churriana de la Vega, su municipio, y desde ahí ha llegado a ser una de las finalistas de Miss Universo Andalucía. «Decidí aventurarme y participar también en un concurso en Granada, lo que me permitió superarme y ganar confianza en el escenario».

Además de una preparación física y una alimentación cuidada, García está perfeccionando su pasarela, expresión corporal y oratoria «para proyectar seguridad y autenticidad». «Creo firmemente que la belleza trasciende lo físico y se define por la actitud, el esfuerzo y la perseverancia. Ganar la corona sería un sueño hecho realidad, pero, más allá de eso, deseo convertirme en una inspiración para muchas mujeres», explica.

5 Miss Universo Ogíjares Paula Jieman

Ampliar Paula Jieman, Miss Universo Ogíjares. Imagen cedida

Nacida en la provincia de Hubei, en China, lleva con orgullo su nombre, Jieman, cuyo significado es 'pureza completa'. Con tan solo 10 meses llegó a Ogíjares y ahora con 18 años representará a su localidad en el certamen de belleza andaluz. «Toda esta locura empezó el 7 de marzo, hasta entonces yo no conocía este mundo. El destino cruzó mi camino con el de la agencia de modelos THE A Prods durante la Feria de Muestras de Armilla», cuenta. Allí fue como público para apoyar a su hermana y acabó dándole un giro inesperado a su vida. «Aunque inicialmente sentí miedo e incertidumbre, mi valentía y esfuerzo estuvieron por encima», señala.

Paula Jieman estudia un Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, una formación que combina su amor por la ciencia y su deseo de contribuir en el ámbito sanitario. También está el deporte. Desde pequeña le han inculcado estos valores y su lugar sigue estando al lado del atletismo. «Este me ha enseñado a esforzarme por mis objetivos, no rendirme cuando las cosas no salen como esperaba y superarme día a día. He estado entrenando y compitiendo de la mano de 'Juventud Atletismo Granada'», explica. Su prueba estrella es la longitud (5.69 m).

«No voy a negaros que soy muy exigente conmigo misma, nunca me quedo conforme con mi trabajo si sé que podría haber dado un poquito más de mí», detalla. Por lo que durante estas semanas se está preparando en el gimnasio y en su casa practicando con tacones de cara al desfile. «Algo que me alivia, es mi mejoría en este tiempo usando tacones», apunta, y añade: «Los límites solo existen si los permitimos».

6 Miss Universo Loja Rocío Campos

Ampliar Rocío Campos, Miss Universo Loja. Imagen cedida

Rocío Campos, de 21 años, ha finalizado sus estudios de Bachillerato y trabaja actualmente como bibliotecaria. Natural de Loja, esta joven empezó hace dos años en los certámenes de belleza y este año ha dado el paso para presentarse a Miss Universo Andalucía.

En sus ratos libres se pone los tacones y practica, es una forma de compaginar este mundo con su trabajo. Además cuenta que está leyendo mucho para informarse acerca de todo lo que acontece, pues las preguntas que formula el jurado en la final no se conocen hasta el momento y no se las pueden preparar antes.

«He ido aprendiendo por mi cuenta de todos los certámenes. En el primero, por ejemplo, nos proporcionaron algunas clases de pasarela, pero lo demás lo he aprendido yo sola», subraya.

7 Miss Universo Píñar Nerea Herrera

Ampliar Nerea Herrera, Miss Universo Píñar. Imagen cedida

Natural de Píñar, Nerea Herrera asegura que un certamen de belleza no es solo cuestión de apariencia, sino que hay que transmitir también «seguridad, inteligencia y valores». La joven de 22 años ha participado en diferentes concursos de este tipo, pero este lo considera el más importante: «Me presento para ganar. Sé que hay mucha competencia, chicas de toda Andalucía, pero voy a darlo todo para conseguirlo».

Actualmente trabaja como auxiliar de enfermería y tiene formación como técnico de imagen para el diagnóstico, TCAE y técnico de documentación sanitaria, así como en desarrollo web, estética y maquillaje. «No vengo solo con una cara bonita. He luchado por mis estudios, por mi futuro y por mis sueños. Quiero demostrar que, con disciplina y pasión, todo es posible», sostiene.