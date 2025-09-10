Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El abogado, Fernando Osuna, en una fotografía cedida. IDEAL

Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos

Demanda a su progenitor y recaba pruebas para demostrar la paternidad de un empresario que ya tendría otra hija fuera de su matrimonio

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:11

El abogado sevillano Fernando Osuna, reputado a nivel nacional por ser el azote de los famosos que no reconocen a sus hijos ilegítimos, como Julio ... Iglesias, Carlos Baute, Samuel Eto'o o Manuel Benítez el 'Cordobés', asume un nuevo caso en Granada.

