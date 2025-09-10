Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos

El abogado sevillano Fernando Osuna, reputado a nivel nacional por ser el azote de los famosos que no reconocen a sus hijos ilegítimos, como Julio ... Iglesias, Carlos Baute, Samuel Eto'o o Manuel Benítez el 'Cordobés', asume un nuevo caso en Granada.

Hace una semana el letrado logró que una mujer almeriense recibiera 500.000 euros de herencia de su padre biológico, un médico granadino, después de que prosperara su demanda de paternidad. Ahora, una vecina de la provincia inicia un litigio para que su presunto padre la reconozca 43 años después de su nacimiento.

La mujer, camarera de piso, se puso en contacto con el bufete al conocer el caso difundido por la prensa. Busca desde hace un año que su presunto padre biológico, un empresario de 85 años, la reconozca y ya ha presentado la demanda para demostrar la filiación.

El rocambolesco asunto comenzó cuando su prima le confesó que el hombre que la había criado era su padre punitivo y no biológico. Por sus propios medios, esta granadina indagó sobre su pasado e inició una investigación hasta dar con el sujeto que le habría dado la vida. Lo hizo con pocos recursos y sin contratar a un detective privado porque no podía permitírselo.

Según relata Osuna, el padre punitivo de la granadina estuvo enfermo durante dos años y en esa época su madre conoció al hombre con el que mantuvo una aventura extramatrimonial. Hace un año, cuando el empresario quedó viudo, la granadina se armó de valor y se presentó con su progenitora en el domicilio paterno. Ambas llevaron un dispositivo para grabar un vídeo una conversación donde el hombre admitía abiertamente su paternidad, pero manifestaba que legalmente no podía aceptarla ni reconocerla.

En busca de su hermana

Por otra parte, la granadina trata de localizar a su presunta hermana «por razones sentimentales». La mujer, natural de Almería, también habría nacido a raíz de una aventura de este empresario. La señora ya habría conseguido obtener la filiación extramatrimonial por parte del susodicho.

El empresario estaba casado y tiene tres hijos. El abogado de la granadina ha pedido que se investigue el patrimonio que pueda haber ocultado este hombre para evitar que entren en la futura herencia de la demandante. Los bienes se componen, siempre según la versión del abogado, de viviendas, locales en Granada y en la Costa, así como varias empresas.

El Juzgado de Primera Instancia 18 ha citado próximamente al presunto padre biológico para practicar la prueba de ADN. La demandante confiesa a través de su representante legal que se enfrenta «muy tranquila» al análisis y confía en la justicia «dada la evidencia de los hechos».

El abogado advierte que, si el empresario no acude a la citación, hay otras pruebas que conducen al reconocimiento de la paternidad como testigos, documentos, grabaciones o el parecido entre ambos. «El parecido padre e hija es enorme. También hay mucha semejanza con sus hermanos», remacha Osuna. La mujer cuenta además con cuatro hermanastros, fruto del matrimonio de su madre, y un hijo. Fernando Osuna lleva 44 años en el ejercicio de la profesión. Además, tiene una dilatada experiencia en filiaciones.