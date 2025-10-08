Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Naé, apodo de Ana Martín, es abrazada por una compañera en el recibimiento organizado en Gran Vía. Javier F. Barrera

La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

Ana Martín explica que la misión ha tenido éxito porque pese al mal trato recibido por Israel «los ojos del mundo están en Palestina»

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:31

Comenta

Naé ha vuelto a Granada tras embarcarse en la flotilla con destino a Gaza, ser detenida en alta mar por el ejército de Israel hace ... una semana, en la madrugada del pasado jueves día 2 de octubre, y tras pasar por los centros de internamiento israelíes, ha vuelto sana y salva a la ciudad de la Alhambra. Eso sí, más convencida que nunca de la necesidad de parar la guerra y apoyar la causa de Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada