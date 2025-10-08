La granadina detenida por ir en la flotilla a Gaza es recibida en Granada

Naé ha vuelto a Granada tras embarcarse en la flotilla con destino a Gaza, ser detenida en alta mar por el ejército de Israel hace ... una semana, en la madrugada del pasado jueves día 2 de octubre, y tras pasar por los centros de internamiento israelíes, ha vuelto sana y salva a la ciudad de la Alhambra. Eso sí, más convencida que nunca de la necesidad de parar la guerra y apoyar la causa de Palestina.

Para celebrar el éxito de esta misión de la flotilla a Gaza, los colectivos de apoyo a Palestina convocaron una concentración este miércoles a las siete y media de la tarde que se convirtió al mismo tiempo en un acto de bienvenida a Ana Martín, nombre de Naé, y para volver a exigir medidas al Gobierno de España y a la comunidad internacional para que se tomen sanciones contra Israel.

Naé ha llegado a la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Granada en la Gran Vía y ha repartido besos y abrazos a todos los compañeros y compañeras concentrados en el lugar. Visiblemente emocionada y con la voz rota, ha tomado el altavoz para dirigir unas palabras a los allí concentrados.

Ha dicho entonces que la misión de la flotilla a Gaza ha sido todo un éxito, porque «los ojos del mundo están ahora mirando a Palestina». Ha recordado en sus palabras las miserias que sufren los palestinos -hombres, mujeres y niños-, mientras las personas concentradas interrumpían su discurso improvisado con consignas tales como «Israel, los niños de Gaza no son una amenaza», «Palestina libre desde el río hasta el mar», «Free Palestina Free (Libre)» o «No es una guerra, es un genocidio».

A continuación , ha rcordado el calendario de movilizaciones vigente para parar la guerra y ha pedido que se pare todo lo posible. «Que se paren las aulas, que se paren las calases que se paren las calles», frases que han sido recibidas con vítores por los concentrados, que portaban los pañuelos típicos palestinos y banderas del país.

Hay que señalar que la concentración ha discurrido sin nbingún tipo de enfrentamiento ni disturbio.