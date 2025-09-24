'Granadas por la vida', una puja solidaria para impulsar la investigación oncológica en la provincia La iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer en Granada arranca este miércoles por la tarde con un evento social en el Palacio de los Córdova

Sara Bárcena Hernández Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:48 Comenta Compartir

La Asociación Española Contra el Cáncer no para quieta en Granada. Desde hace años, busca constantemente la manera de seguir potenciando la investigación oncológica. Con ese objetivo y en el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que es el 24 de septiembre, ha preparado ahora 'Granadas por la vida', un evento en el Palacio de los Córdova que será el pistoletazo de salida a una puja solidaria.

A partir de las 19.00 horas, los granadinos podrán entrar libremente en este emblemático enclave de la ciudad, con vistas a la Alhambra y a Sierra Nevada, donde arrancará la subasta. La pregunta es: ¿por qué podrán pujar exactamente? Pues bien, resulta que la AECC Granada ha conseguido que artistas reconocidos personalicen un total de 34 granadas que incitarán a los granadinos a colaborar en esta causa.

«En la subasta puede participar todo el que quiera y siempre de forma telemática. Facilitaremos el enlace a los asistentes, tanto en tarjeta de papel como digital», explica el gerente de AECC Granada, Roberto Talavera. Según él, este evento sociocultural y novedoso supone dar un paso más en la lucha contra el cáncer.

«No solo generamos recursos con eventos deportivos. También lo queremos hacer desde lo cultural, desde ese rincón que tanto gusta, pero que no nos acordamos de darle protagonismo. Y qué mejor que en este tierra de artistas», señala. Así, la puja se mantendrá activa hasta el 17 de noviembre. Todo lo que se recaude se invertirá en investigación oncológica.

En la provincia de Granada, hubo 5.462 diagnósticos nuevos de cáncer en 2024. Desde el año 2022 y hasta entonces, por la Asociación Española Contra el Cáncer se han destinado casi un millón y medio de euros (1.404.211 €) a la investigación en el territorio, donde hoy se sigue apoyando a través de 17 proyectos.