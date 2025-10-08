Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La lluvia y un tiempo inestable serán los protagonistas los próximos días en Granada. Ideal

Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas

Este jueves a partir se esperan lluvias con un 85% de probabilidad entre las 12 y las 18 horas

C. L.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:38

Comenta

Un tiempo inestable será el protagonista en Granada a partir de este jueves y se alargará hasta el fin de semana. Bajarán las temperaturas y las lluvias serán las encargadas de traer consigo un ambiente más otoñal. Este miércoles la máxima será de 31 grados y se espera una jornada soleada con intervalos nubosos.

Este jueves se esperan lluvias con un 85% de probabilidad entre las 12 y las 18 horas, por lo que el día estará encapotado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados y las mínimas descenderán hasta los 14 grados. La cota de nieve en la provincia se estima en 3000 m.

Las lluvias continuarán el viernes, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da un 100% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. La temperatura máxima descenderá hasta los 25 grados y la mínima a 13, por lo que se espera que sea el día más fresco de la semana. La cota de nieve en la provincia sera de 2900 a 3000 m.

De cara al fin de semana, las temperaturas máximas aumentarán unos grados y las mínimas serán similares a las del viernes. La lluvia será más escasa, pero seguirán los intervalos nubosos y se estiman posibles precipitaciones, aunque sean más débiles. El domingo será el día más estable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  4. 4 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  5. 5 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  6. 6 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  7. 7 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  8. 8 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas

Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas