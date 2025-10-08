Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas Este jueves a partir se esperan lluvias con un 85% de probabilidad entre las 12 y las 18 horas

Un tiempo inestable será el protagonista en Granada a partir de este jueves y se alargará hasta el fin de semana. Bajarán las temperaturas y las lluvias serán las encargadas de traer consigo un ambiente más otoñal. Este miércoles la máxima será de 31 grados y se espera una jornada soleada con intervalos nubosos.

Este jueves se esperan lluvias con un 85% de probabilidad entre las 12 y las 18 horas, por lo que el día estará encapotado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados y las mínimas descenderán hasta los 14 grados. La cota de nieve en la provincia se estima en 3000 m.

Las lluvias continuarán el viernes, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da un 100% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. La temperatura máxima descenderá hasta los 25 grados y la mínima a 13, por lo que se espera que sea el día más fresco de la semana. La cota de nieve en la provincia sera de 2900 a 3000 m.

De cara al fin de semana, las temperaturas máximas aumentarán unos grados y las mínimas serán similares a las del viernes. La lluvia será más escasa, pero seguirán los intervalos nubosos y se estiman posibles precipitaciones, aunque sean más débiles. El domingo será el día más estable.