Granada vive el verano con más fallecidos en carretera de los últimos tres años

El verano no ha sido bueno en las carreteras granadinas. El balance presentado por la Dirección General de Tráfico (DGT)muestra que la tendencia ha ... sido contraria a la del conjunto del país, donde se produjo un descenso de la siniestralidad. En total, se produjeron seis siniestros con un total de siete fallecidos, uno más que el verano anterior. El director provincial de la DGTen Granada, Juan Diego Ramírez, reconoció que ya el pasado periodo estival no fue bueno en las carreteras granadinas, y este año la situación ha empeorado.

Los números muestran, asimismo, que este verano ha sido el tercer peor de la última década. Sólo en 2020, con 8 fallecidos, y 2021, donde se produjeron 9 víctimas mortales, arrojaron una situación más negativa para las carreteras granadinas.

Aclara, eso sí, que el número de siniestros ha sido el mismo, seis, con la diferencia de que en esta ocasión fallecieron dos personas en uno de ellos. En cualquier caso, recalcó que es una mala noticia que no se siga la tendencia del resto del país y apunta que existe una especial preocupación por los motoristas. Y es que seis de los siete fallecidos iban conduciendo una moto o una bici.

¿Por qué hay más mortalidad en estos vehículos? El responsable de Tráfico dijo que hay una parte que tiene que ver con la imprudencia, pero también que hay que tener en cuenta que el conductor de moto tiene más riesgo cuando se produce un siniestro porque cuenta con menos protección.

Ramírez indicó que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que se han producido muchos desplazamientos durante estos meses de verano. En concreto, más de 2,5 millones en la provincia.

Se mostró confiado en que durante el último trimestre de año que ahora se encara se logre mejorar las cifras de siniestralidad y afirmó que desde la Dirección General de Tráfico trabajarán en ello apostando por la concienciación pero también con un incremento de los controles.

Resaltó, por otro lado, que a pesar de la siniestralidad algunas de las medidas adoptadas este periodo estival han funcionado muy bien, en referencia al doble carril habilitado en la carretera de subida de la Costa durante los domingos por la tarde.

En lo que va de año 28 personas han perdido la vida en las vías granadinas en 25 siniestros

A los siniestros en motos, también se suma como una de las principales preocupaciones para Tráfico el incremento en los positivos en consumo de droga, un hecho que está detrás de muchos de los accidentes que se producen en las carreteras. Las distracciones, especialmente las provocadas por el móvil, que junto a la velocidad inadecuada están detrás de muchos siniestros.

Junto a la concienciación y el control, el responsable de Tráfico aseguró que seguirán trabajando con las administraciones titulares de las vías para ver en qué se pueden mejorar. Hay que recordar, que la DGTya solicitó mejoras en la carretera de la Sierra y en la de la Costa, en esta última pretenden que se mejoren algunas incorporaciones.

En lo que va de 2025 se han registrado un total de 28 fallecidos en las carreteras granadinas. La cifra es exactamente la misma que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque ha habido un siniestro menos, pasando de 26 a 25, según las cifras facilitadas por la DGT.

Tendencia a la baja en el conjunto del país

En el conjunto del país, durante los meses de julio y agosto fallecieron en siniestros de tráfico 228 personas, 15 víctimas mortales menos que en el verano de 2024, y otras 949 resultaron heridas graves en un contexto de aumento de la movilidad, con casi un 3% más de desplazamientos, superando los 100 millones de movimientos.

El día con más fallecidos se registró el domingo 6 de julio con once fallecidos, mientras que en el lado opuesto hubo cuatro días de este verano no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera. Tres de esos días fueron en el mes de julio (lunes 14, miércoles 16 y lunes 28) y uno en agosto (lunes 25). En la serie histórica tener al menos cuatro días con cero fallecidos solo ha ocurrido en cinco ocasiones.

El peor siniestro del verano fue el que se registró en Sisante (Cuenca), cuando fallecieron 5 personas.