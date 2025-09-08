Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Choque frontal, registrado en agosto, en el que hubo ocho heridos, pero no hubo ninguna víctima mortal. IDEAL

Granada vive el verano con más fallecidos en carretera de los últimos tres años

Ha muerto una persona más que en 2024, con un total de siete, y casi todas víctimas mortales iban conduciendo vehículos de dos ruedas

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

El verano no ha sido bueno en las carreteras granadinas. El balance presentado por la Dirección General de Tráfico (DGT)muestra que la tendencia ha ... sido contraria a la del conjunto del país, donde se produjo un descenso de la siniestralidad. En total, se produjeron seis siniestros con un total de siete fallecidos, uno más que el verano anterior. El director provincial de la DGTen Granada, Juan Diego Ramírez, reconoció que ya el pasado periodo estival no fue bueno en las carreteras granadinas, y este año la situación ha empeorado.

