Granada se viste de cine: el Festival Premios Lorca trae 116 películas y entradas a precio exclusivo

Este año, el certamen proyectará 116 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, incluyendo cinco estrenos mundiales y un estreno internacional, en espacios como los Cines Megarama del Centro Comercial Neptuno

IDEAL

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:49

Del 21 al 29 de noviembre, Granada se convierte en el epicentro del cine internacional con la sexta edición del Festival Internacional de Cine de ... Granada-Premios Lorca, una cita ya consolidada en el sur de Europa que combina estrenos, retrospectivas y encuentros con profesionales del sector. Este año, el certamen proyectará 116 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, incluyendo cinco estrenos mundiales y un estreno internacional, en espacios como los Cines Megarama del Centro Comercial Neptuno, donde se exhibirán las películas a concurso, cortometrajes granadinos y documentales. Los horarios de proyección serán de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00 horas, del 22 al 28 de noviembre.

