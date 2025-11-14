Granada se viste de cine: el Festival Premios Lorca trae 116 películas y entradas a precio exclusivo

Del 21 al 29 de noviembre, Granada se convierte en el epicentro del cine internacional con la sexta edición del Festival Internacional de Cine de ... Granada-Premios Lorca, una cita ya consolidada en el sur de Europa que combina estrenos, retrospectivas y encuentros con profesionales del sector. Este año, el certamen proyectará 116 títulos, entre largometrajes y cortometrajes, incluyendo cinco estrenos mundiales y un estreno internacional, en espacios como los Cines Megarama del Centro Comercial Neptuno, donde se exhibirán las películas a concurso, cortometrajes granadinos y documentales. Los horarios de proyección serán de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 23:00 horas, del 22 al 28 de noviembre.

Gracias a IDEAL y su plataforma Oferplan Granada, los amantes del cine podrán acceder a entradas limitadas a precio exclusivo, una oportunidad única para disfrutar de una selección de las proyecciones del festival sin vaciar la cartera. Entre los títulos destacados se encuentran 'Quién llorará por mí', de Paco Izquierdo; 'La casa de Bernarda Alba', de Marta Cora; 'Plaza Nueva a las diez', documental de Carmen Tortosa; y '¿El agua es nuestra?', de Óscar Berdullas.

El festival no solo proyecta cine: también ofrece talleres, mesas redondas y conferencias, acercando al público al proceso creativo y a las tendencias más recientes del audiovisual. Además, varios invitados visitarán asociaciones sociales, reafirmando la vocación inclusiva y humanista del certamen.

Las citas más esperadas incluyen la Gala del Cine Granadino el miércoles 26 de noviembre en la sala DIDO, con alfombra roja y la participación de Sergio Pazos y Carmen Laura García, y la Gala de Clausura el sábado 29 de noviembre en Sala Mae West, donde se entregarán 20 Premios Lorca y 9 placas de reconocimiento a obras y profesionales granadinos. Entre los homenajeados estarán Fernando Tejero, María Luisa Gutiérrez y Antonio Paniza.

Desde su nacimiento en 2020, el Festival Premios Lorca busca difundir la cinematografía española e internacional y consolidar a Granada como un puente cultural abierto al mundo, fomentando la creatividad y la innovación en un sector en constante transformación.