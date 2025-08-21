Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal de Urbanismo ha visitado los trabajos de limpieza en el río. IDEAL

Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil

El concejal de Urbanismo afirma que el convenio está muy avanzado, aunque aclara que no se eliminará la lámina de hormigón porque se filtraría el agua

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:42

El Ayuntamiento de Granada trabaja con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para poder bajar la compuerta del río Genil a la altura del hospital ... HLA Inmaculada, lo que permitiría dar continuidad al caudal y abriría la posibilidad de renaturalizarlo y dar una nueva visual al tramo urbano. Así lo explicó el el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, que aclaró que este cambio no supondrá, en ningún caso, eliminar la lámina de hormigón. Catalina precisó que si se quitara el hormigón el agua se filtraría y llegaría a todos los parking subterráneos de la zona. Pero dijo que sí se puede dar una imagen distinta.

