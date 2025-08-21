Granada ultima el acuerdo con la CHG para subir la compuerta que permitirá renaturalizar el Genil

El Ayuntamiento de Granada trabaja con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para poder bajar la compuerta del río Genil a la altura del hospital ... HLA Inmaculada, lo que permitiría dar continuidad al caudal y abriría la posibilidad de renaturalizarlo y dar una nueva visual al tramo urbano. Así lo explicó el el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, que aclaró que este cambio no supondrá, en ningún caso, eliminar la lámina de hormigón. Catalina precisó que si se quitara el hormigón el agua se filtraría y llegaría a todos los parking subterráneos de la zona. Pero dijo que sí se puede dar una imagen distinta.

En este sentido, dijo que el convenio con la CHG «está muy avanzado» y que tendrá en cuenta también las necesidades de los regantes. Indicó que en la época de riego se mantendría la compuerta a un tercio de su altura para permitir a los agricultores coger agua y el resto del año se podrá bajar del todo y que el caudal del río discurra libre. Recalcó que renaturalizar y quitar estas puertas no es algo fácil, porque estaban instaladas con una finalidad.

Catalina hizo estas declaraciones durante una visita a las trabajos de limpieza del río Genil que se intensifican en verano para preservar y garantizar la seguridad y la salubridad del entorno y prevenir posibles incidencias ante las próximas épocas de crecidas del caudal. La actuación, que forma parte del mantenimiento que se realiza de forma regular durante todo el año para el cuidado del entorno por parte de Ayuntamiento a través de la empresa municipal de Abastecimiento y Saneamiento, Emasagra, y que se está centrando tanto en la limpieza de los residuos sólidos urbanos que se acumulan como en la retirada de los residuos flotantes del agua embalsada por las compuertas, tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo.

El edil detalló que para estas tareas recurrentes de limpieza del río se lleva a cabo diariamente una inspección visual por parte de los operarios, que retiran de manera manual o mediante maquinaria más pesada en el caso que sea necesario todos aquellos residuos que son arrojados indebidamente al río o que son arrastrados a su cauce. «Estas primeras actuaciones resultan esenciales para evitar obstrucciones y asegurar el correcto discurrir del agua, especialmente si nos queremos adelantar a episodios de posibles lluvias intensas», aseveró Catalina.

Asimismo, y dependiendo del estado en el que se encuentre el río, también se realizan una o dos veces por semana labores de mantenimiento con embarcación de la lámina de agua embalsada para retirar los residuos flotantes y acometer de una forma más intensa la limpieza del tramo más bajo del río que se encuentra inundado al mantener izada la compuerta más próxima al hospital.

Junto a estos trabajos, Catalina detalló que también se actúa de forma regular en el tramo que discurre desde el cuenco de inicio y hasta Puente Verde para el desbroce de ambas márgenes y para la retirada de lodos, gravas, arenas y demás sedimentos acumulados . «Estos trabajos que se acometen de manera regular durante todo el año los intensificamos durante los meses de verano para evitar molestias a los vecinos derivadas del olor de los residuos ante las altas temperaturas», añadió, al tiempo que hizo un llamamiento a la colaboración de los ciudadanos para evitar arrojar residuos en espacios públicos.