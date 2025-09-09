Granada supera a Cádiz en diligencias previas por delitos de tráfico de drogas

La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla reclama el endurecimiento de las penas y el incremento de la plantilla para poder ... crear secciones específicas que sean antidroga. De esta forma, el Ministerio Público busca reducir la incidencia de este delito que año a año se incrementa en todo tipo de procedimientos. Granada, con 727 asuntos, encabeza el número de diligencias previas y supera incluso a Cádiz (404), según la memoria del órgano, relativa al año 2024 y publicada en la jornada de ayer.

En tan solo un año, han aumentado además un 73% los procedimientos de drogas que causan grave daño, como la cocaína, en los juzgados de instrucción. A juicio de la fiscalía, el «panorama es desolador y muy peligroso, siendo necesario una actuación contundente, por parte del Estado». Advierte en su escrito de los peligros que conlleva esta actividad delictiva como son el aumento del poder de corrupción, ajustes de cuentas, robos de droga, violencia contra las fuerzas de seguridad, uso de armas, el aumento de la oferta, la rebaja de los precios y la mayor capacidad para la afectación a la salud pública de la población.

El órgano demanda incrementar los medios para ampliar las investigaciones por blanqueo de capitales; el aumento de las plantillas en las fiscalías para lograr Secciones Antidroga que permitan lidiar con la gran carga de trabajo; reformas penales como la inclusión del transporte de gasolina como delito –conocido como petaqueo–, y el incremento de las penas del delito de defraudación de fluido eléctrico.

De igual forma, reclaman reformas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para conseguir procedimientos más «ágiles y adecuados a la nueva criminalidad organizada». La provincia continúa como la región en la que la criminalidad asociada a la plantaciones de cannabis es más alta, especialmente en la zona Norte. Ucrania, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania y Albania encuentran en Granada a los principales proveedores de esta droga.

Sobre esta tendencia y cambio de paradigma ya advirtió la pasada semana la Fiscalía General del Estado, en el que las mafias internacionales ganan terreno a los clanes familiares de la marihuana. Hasta la fecha, el tradicional cultivo indoor de marihuana se venía realizando por clanes familiares de origen granadino que producían y vendían la sustancia, pero ahora «están siendo sustituidos por organizaciones extranjeras».

Desde la Unión Europea se advierte de los métodos cada vez más sofisticados para lograr el tránsito de las drogas y la necesidad de establecer políticas de acción conjuntas, incrementando la cooperación internacional cultivo de marihuana, persisten las mismas circunstancias y la elevada delincuencia de años anteriores, con los mismos problemas relacionados con las actividades paralelas de obtención ilegal de energía eléctrica, violencia asociada y destrucción de plantas. Pese a que en Granada han aumentado las diligencias previas en relación al narcotráfico, no destacan las peticiones de prisión provisional, donde la provincia solo ha solicitado 40 en el año 2024 de las 806 peticiones en Andalucía.

Investigación contra agentes

Además, de acuerdo con la memoria de la fiscalía, Granada ha incoado un procedimiento por delito contra la salud pública Procedimientos incoados en 2024 por delito contra la salud pública contra miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de funcionarios de vigilancia aduanera. Cádiz y Ceuta han incoado otros tres, mientras que Sevilla cuenta también con un solo procedimiento.

Por otra parte, Fiscalía advierte de la sofisticación de los métodos y recursos con los que cuentan los narcos. «El panorama en Andalucía dista mucho de haber mejorado en 2024», iniste el ministerio. El hachís sigue teniendo su entrada principal por vía marítima, habiéndose diversificado las descargas por todas las zonas de la costa de Andalucía, manteniéndose el uso de embarcaciones de alta velocidad, como principal vía de entrada de cantidades muy elevadas en cada alijo. Persisten los graves problemas para interceptar este tipo de embarcaciones por parte de las fuerzas de seguridad, produciéndose situaciones de peligro para la vida y la integridad física, como consecuencia de persecuciones en el mar.

Cada vez son más sofisticados los elementos de navegación y más potentes sus motores, siendo ya habitual ver muchas con cuatro motores de más de 400 caballos de potencia que necesitan de elevadas cantidades de gasolina para navegar, por lo que el fenómeno del llamado petaqueo se ha incrementado alarmantemente.