El Palacio de Congreso acoge Semergen, el mayor congreso de médicos de familia de España.

El Palacio de Congreso acoge Semergen, el mayor congreso de médicos de familia de España. Pepe Marín
Semergen

Granada se sumerge en el lado oscuro de las relaciones adolescentes en Semergen

Violencia de género ·

El mayor congreso de médicos de familia de España arranca su segunda jornada con una mesa moderada por Miguel Lorente, médico forense y profesor de Medicina Legal de la UGR

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:55

La violencia de género es a menudo invisible, especialmente en la adolescencia, cuando se empiezan a construir relaciones afectivas y de pareja que se mantendrán ... en la edad adulta. Identificar a una víctima puede llevar hasta cinco años y la era digital en la que vivimos tampoco facilita la detección. España presenta una de las tasas más altas de 'ciberbullying' de toda Europa. El aislamiento y la ansiedad son solo algunas de las posibles consecuencias que pueden perseguir a esos jóvenes de por vida. El desenlace, a veces, es fatal.

