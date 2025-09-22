Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto institucional para Granada 2031 en el Palacio de Congresos. Pepe Marín

Granada saca pecho institucional a tres meses del primer filtro de la capitalidad cultural europea

Los alcaldes de la provincia muestran públicamente su apoyo a la candidatura en un acto masivo en el Palacio de Congresos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:06

Los alcaldes de la provincia han unido sus voces este lunes para avalar la candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en ... 2031. En un acto en el Palacio de Congresos, los representantes de los municipios han sellado el documento con el que se adhieren al proyecto, un gesto histórico que permite a la provincia evidenciar la unión institucional que concita la iniciativa a tres meses para que se produzca el primer filtro de aspirantes.

