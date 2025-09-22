Granada saca pecho institucional a tres meses del primer filtro de la capitalidad cultural europea

Los alcaldes de la provincia han unido sus voces este lunes para avalar la candidatura de Granada para ser capital europea de la cultura en ... 2031. En un acto en el Palacio de Congresos, los representantes de los municipios han sellado el documento con el que se adhieren al proyecto, un gesto histórico que permite a la provincia evidenciar la unión institucional que concita la iniciativa a tres meses para que se produzca el primer filtro de aspirantes.

Convocados por la comisión de Granada 2031, que conforman Diputación, Ayuntamiento, UGR y Cámara Granada, casi la totalidad de los regidores han acudido a la cita. Desde Motril a Alfacar, Fuente Vaqueros, Santa Fe, Huétor Tájar u Orce, entre otros, la participación de primeros ediles ha sido masiva. Sólo un puñado de alcaldes, menos de una decena según las fuentes consultadas, no ha podido asistir por razones de causa mayor, lo que no ha impedido la presencia de sus municipios a través de otras figuras de representación.

El acto, de gran sencillez pero muy significativo, ha permitido a los regidores conocer de primera mano las claves de una candidatura que pretende la transformación de la provincia con la cultura como motor de cambio. Así lo ha expresado Víctor Medina, responsable técnico de la Oficina de la Capitalidad, quien ha sido el encargado de exponer los ejes del proyecto.

El representante ha hablado de Granada 2031 no como una aventura que busca premiar la historia de la ciudad o sus políticas recientes y actuales, sino como una «oportunidad» para «concienciar y activar» a la comunidad a través de la cultura y el patrimonio. En este sentido, ha abogado por una visión en la que el proyecto está llamado a ser la «llave» para reforzar la identidad cultural y la memoria, la creatividad, el empleo y la sostenibilidad y con capacidad para reivindicar la igualdad, la paz y la democracia por medio de la cultura.

Medina ha recordado que el proyecto no es reciente, sino que lleva una década en marcha y ha puesto en valor el modelo participativo que ha sido su motor de acción. El representante ha recordado los retos que tiene la candidatura ante sí en materia cultural o de otros ámbitos, pero ha enfatizado las fortalezas con las que Granada los encara y ha destacado una propuesta, la de la provincia, que ha calificado de «sólida y trabajada».

Con estas palabras, los alcaldes de la provincia han sellado los documentos que unen a sus respectivos municipios al proyecto, un gesto contundente y significativo que se ha cerrado con una larga ovación.

«Simbolismo»

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha tomado la palabra en representación de todas las localidades. En un breve pero certero discurso, ha descrito la adhesión como un acto «cargado de simbolismo que expone la unidad en torno a la candidatura». El responsable ha hecho suyo el sentimiento general de los alcaldes al afirmar que «todos nos sentimos parte de un reto compartido» y ha insistido en que la voluntad de Granada 2031 es «proteger, recuperar y poner en valor nuestra cultura y patrimonio».

El dirigente provincial ha remarcado que el «compromiso» de todos los firmantes es el de poner todo «al servicio de los granadinos» para conseguir que la cultura «sea motor de desarrollo de Granada» y se ha mostrado convencido del «potencial» que tiene una provincia «que ya es Cultura y que ahora, junta, va a conseguir que Europa lo reconozca».

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha intervenido también en el acto. La regidora no ha escondido la «emoción» por la unión que concita el proyecto, una candidatura «de vocación provincial» y de la que ha señalado la alianza de todos los municipios como una de sus fortalezas. Como ha reseñado, esa colaboración a lo ancho y largo del territorio permite a Granada 2031 «encarar el camino de forma más fuerte y con mayor liderazgo».

La primera edil nazarí ha llamado a exponer la «gran programación» con la que cuenta ya la provincia y a ubicar la cultura como «eje de unión y de oportunidad» antes de recordar el camino «ilusionante» que tiene ante sí la candidatura. A este respecto, ha recordado que en tres meses deben decidirse los aspirantes que continúan en el proceso, una senda que, como ha explicado, ya está dando beneficios «al permitir momentos como este».

Los poetas Marina Tapia y Gerardo Venteo han puesto el broche con sus versos a un acto que se ha cerrado con una fotografía de todos los alcaldes en las escaleras del Palacio de Congreso, una imagen que simboliza la unión que concita la candidatura y que permite a Granada soñar con la capitalidad cultural europea.