Granada registra su récord histórico de empleo en el tercer trimestre del año

El tercer trimestre del año 2025, correspondiente al verano, ha marcado un hito en materia de empleo en la provincia con 376.000 ocupados, 15. ... 600 más de los que estaban trabajando en el trimestre anterior y la cifra más alta de personas tirando del carro del sistema que nunca ha tenido Granada. Es además la mayor subida de empleo en los meses de verano de toda la serie histórica. Es el gran titular que deja la última Encuesta de Población Activa publicada esta mañana por el INE y que retrata el mercado laboral en julio, agosto y septiembre, con el efecto del tirón turístico de la temporada veraniega 2025 que acaba de ganarse el calificativo de histórica en materia de empleo.

MÁS INFORMACIÓN La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados

Andalucía es la comunidad que en este periodo lidera el incremento del empleo nacional, con 65.500 nuevos ocupados.

En materia de paro, la provincia suma 9.000 desempleados más en el último trimestre. La población activa, el conjunto de personas que están en edad y disposición de trabajar, se incrementa en 24.800 personas en el último trimestre, lo que explica por qué aumenta el desempleo y a la vez hay 15.900 ocupados más.

No obstante, pese a los buenos resultados en materia de ocupación, la provincia de Granada no logra alejarse del vagón de cola nacional en tasa de desempleo y vuelve a tener los peores registros, solo por detrás de Ceuta y Melilla. En concreto, la tasa de paro de la provincia sube del 18,1% del pasado trimestre, que supuso el mejor registro desde marzo de 2008, hasta un 19,01% y se mantiene como la más alta de las provincias del país.