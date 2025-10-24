Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un profesional del sector de la logística en Granada. Pepe Marín

Granada registra su récord histórico de empleo en el tercer trimestre del año

Pese a los buenos resultados de ocupación del verano, la provincia no logra alejarse del vagón de cola nacional en la tasa de paro que sube al 19%

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:40

El tercer trimestre del año 2025, correspondiente al verano, ha marcado un hito en materia de empleo en la provincia con 376.000 ocupados, 15. ... 600 más de los que estaban trabajando en el trimestre anterior y la cifra más alta de personas tirando del carro del sistema que nunca ha tenido Granada. Es además la mayor subida de empleo en los meses de verano de toda la serie histórica. Es el gran titular que deja la última Encuesta de Población Activa publicada esta mañana por el INE y que retrata el mercado laboral en julio, agosto y septiembre, con el efecto del tirón turístico de la temporada veraniega 2025 que acaba de ganarse el calificativo de histórica en materia de empleo.

