Granada refuerza partidas con 1,8 millones procedentes de impuestos del Estado La mayor parte de los fondos se van a emplear para abonar gratificaciones a Bomberos y Policía Local y ampliar el presupuesto de las fiestas navideñas

Pablo Rodríguez Granada Martes, 16 de septiembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:58h.

El Ayuntamiento de Granada ha recibido algo más de 6 millones de euros como parte de la participación de las administraciones locales en los impuestos del Estado. Una porción de los fondos se empleará para abonar gratificaciones a Bomberos y Policía Local así como para reforzar los programas de Navidad, mientras que el destino del resto se determinará en las próximas semanas.

La decisión ha sido conocida este martes, cuando el equipo de gobierno ha llevado el expediente de refuerzo de partidas a la comisión informativa de Economía. Según ha detallado la responsable del área, Rosario Pallarés, en septiembre se aplicarán 1,8 millones, mientras que otros 5,1 millones aportados por el Estado se distribuirán el próximo mes.

De lo tocante a septiembre, la mayor parte del dinero irá a abonar las horas extraordinarias realizadas por las plantillas del servicio de Extinción de Incendios y de la Policía Local. El resto, hasta alcanza los 1,8 millones, se destinará a reforzar las prestaciones de la zona azul, incrementar las partidas de comunicación o los gastos asociados a la celebración de la Navidad en la capital nazarí.

La distribución de los fondos ha sido cuestionada por la oposición, que han lamentado el alto gasto en horas extra. La socialista Raquel Ruz ha asegurado que «todo dinero ingresado es bienvenido» y ha recordado que el PIE, siglas con las que se conocen los fondos que inyecta el Estado por la participación en los impuestos de las administraciones locales, «ya salvó el presupuesto el año pasado». La dirigente, no obstante, ha lamentado que buena parte se destine a servicios extraordinarios y ha criticado los resultados de la reorganización de la plantilla de la Policía Local aprobada hace algo más de un año. «Ahora pagamos productividad y horas extra. Es un pozo sin fondo, como ya advertimos», ha lamentado.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha anunciado la abstención de su formación y ha criticado la presión fiscal del Gobierno. «Este dinero corresponde a la liquidación de 2023. No quiero imaginar lo que vendrá cuando lleguemos a.la de 2025...», ha señalado la dirigente, que ha mostrado su preocupación por reforzar partidas como la del servicio ORA o la comunicación institucional. «¿Por qué hay que hacerlo?», ha insistido sin obtener respuesta.

El edil de Recursos Humanos, Vito Episcopo, ha descartado que la mayor parte de los fondos se fueran a la Policía Local y ha aclarado que responde a «trabajos ya realizados» sobre todo por Bomberos. El dirigente, no obstante, ha reconocido que el equipo de gobierno trabaja para reforzar las plantillas y ha avanzado que se está ultimando con los sindicatos un acuerdo marco con el objetivo de aminorar las horas extra.

