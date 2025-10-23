Granada refuerza su dispositivo de seguridad para Todos los Santos y Halloween Este dispositivo contempla la implicación de un total de 922 efectivos, quienes pondrán especial atención en evitar actos vandálicos, particularmente en el transporte público, tras los incidentes registrados en años anteriores

El Ayuntamiento de Granada ha activado un operativo especial con motivo de la festividad de Todos los Santos y la celebración de Halloween. Este dispositivo contempla la implicación de un total de 922 efectivos, quienes pondrán especial atención en evitar actos vandálicos, particularmente en el transporte público, tras los incidentes registrados en años anteriores.

Coordina la alcaldesa Marifrán Carazo, al frente de la Junta Local de Seguridad, que aprobó el plan que cubrirá dos fases hasta el 9 de noviembre. El objetivo principal es garantizar la regulación del tráfico en las inmediaciones del cementerio y el cumplimiento estricto de las ordenanzas municipales.

La concejala Ana Agudo, responsable de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation, ha declarado que la intención es que residentes y visitantes puedan «disfrutar estos días de las celebraciones totalmente seguras y tranquilas», además de hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana durante estas fechas.

Transporte público reforzado

El plan especial para Halloween arrancó el 13 de octubre y se mantendrá vigente hasta el 2 de noviembre, con la incorporación de 378 agentes, distribuidos en turnos de tarde y noche, con nueve policías diarios. Su actuación se enfocará especialmente en la supervisión del servicio público de transporte, vigilando las líneas que sufrieron actos incívicos en años previos.

Este operativo cuenta con la coordinación de un intendente de guardia y un subinspector jefe de Sala para asegurar la seguridad tanto de los usuarios como del personal del transporte. Paralelamente, el dispositivo especial para Todos los Santos comenzará el 24 de octubre y se prolongará hasta el 9 de noviembre, con la participación de 544 agentes, quienes realizarán tareas de regulación y control del tráfico, especialmente en las zonas de acceso al cementerio.

Se reforzará además la presencia de voluntariado de Protección Civil, que aportará recursos técnicos sanitarios y unidades de intervención rápida para atender cualquier incidente.

Por otro lado, las líneas 13 y C35 recibirán un aumento significativo en la frecuencia de paso para facilitar el acceso al camposanto. Concretamente, la línea 13 mejorará la frecuencia de 40 a 20 minutos a partir del 24 de octubre, agregando vehículos adicionales durante los días cruciales, incluida una reducción de las esperas a intervalos de entre 8 y 15 minutos el 1 de noviembre.

La línea C35 también verá disminución en sus intervalos, pasando de 30 a 15 minutos en horarios específicos durante los días previos y el fin de semana de la festividad. Además, se habilitarán dos paradas provisionales junto al acceso al cementerio para mejorar la comodidad de los usuarios.

Limpieza y accesibilidad

El dispositivo integral incluye un refuerzo notable en los servicios de limpieza durante el fin de semana del 31 de octubre al 1 de noviembre, especialmente en el centro urbano y las zonas de ocio que recibirán mayor afluencia por Halloween. Más de 20 operarios trabajarán en turnos de mañana y noche para mantener la ciudad en óptimas condiciones.

El entorno del cementerio contará con una intensificación diaria del servicio de limpieza desde el 31 de octubre, empleando barredoras, sopladores y otros equipos para asegurar que los accesos principales, como el vial que conecta con la Alhambra, permanezcan en el mejor estado posible ante la previsión de miles de visitantes. Se ha reforzado también la recogida de residuos, incluyendo la gestión de flores y coronas, y la retirada de muebles y enseres dejados en la vía pública.

El concejal Francisco Almohalla ha comunicado que se ampliará la plantilla en los departamentos de atención a las familias, jardinería y limpieza del cementerio para garantizar una atención óptima a quienes visiten las instalaciones.

Para favorecer el acceso, se permitirá la entrada de vehículos con movilidad reducida al cementerio entre las 09:00 y las 11:00 horas hasta el 2 de noviembre. También se extenderá el servicio continuo de escaleristas de 09:00 a 18:00 horas, y se autorizará la instalación temporal de puestos florales fuera de los locales habituales.

Eventos culturales y espacios novedosos

El programa cultural incluye el concierto 'Un paseo entre notas y recuerdos', que tendrá lugar el 1 de noviembre a las 11:00 y 13:00 horas en distintos puntos del cementerio, ofreciendo música solemne en directo. El 2 de noviembre se celebrará la Misa de los Difuntos a las 11:00 horas, oficiada por el capellán del cementerio.

Previo a estas fechas, se llevarán a cabo las XIV Jornadas sobre Duelo en colaboración con el Teléfono de la Esperanza. La programación comprende una charla titulada 'Duelo y muerte: Una mirada a través del arte' el 28 de octubre, una visita guiada gratuita al cementerio de San José el 29 de octubre y un docufórum a cargo del Grupo de Ayuda Mutua en Duelo el 30 de octubre.

Además, se mantiene abierta al público la nueva área denominada 'El Jardín del Recuerdo'. Este espacio incorpora un innovador método para la inhumación de cenizas mediante la plantación de árboles, permitiendo que hasta seis urnas se integren en un árbol que simboliza un homenaje duradero y natural para las familias.