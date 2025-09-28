Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salida de la Patrona. Pepe Marín

Granada se reencuentra con la Patrona

La Virgen de las Angustias discurre por las calles tras una salida más temprana y organizada que en años atrás

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:40

La Virgen de las Angustias ha discurrido este domingo por las calles de Granada en una jornada de contrastes y en el que ha destacado ... para bien el nuevo horario de salida, más temprana de lo habitual. Devotos de toda la provincia y del resto de Andalucía han contemplado a la imagen durante un recorrido que ha dejado estampas bellísimas, como el paso por el Campillo, entre vivas constante a la Patrona.

