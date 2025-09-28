Granada se reencuentra con la Patrona

La Virgen de las Angustias ha discurrido este domingo por las calles de Granada en una jornada de contrastes y en el que ha destacado ... para bien el nuevo horario de salida, más temprana de lo habitual. Devotos de toda la provincia y del resto de Andalucía han contemplado a la imagen durante un recorrido que ha dejado estampas bellísimas, como el paso por el Campillo, entre vivas constante a la Patrona.

MÁS INFORMACIÓN Las imágenes de la procesión de la Patrona por las calles de Granada

Las puertas se han abierto antes de las cinco de la tarde para dar paso al larguísimo cortejo que suele acompañar a la Virgen. Por delante, como novedad, han partido las diferentes representaciones políticas de Granada, con amplia presencia de diputados, senadores, parlamentarios y concejales.

Diez minutos antes de la salida, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha acompañado a los representantes militares en el acto de homenaje a la Virgen, un momento muy emotivo que ha levantado una gran expectación. Desde ese instante, toda la atención ha regresado al templo, donde se podía escuchar a los cofrades dar vivas a la Virgen de las Angustias en el interior. Con una ovación cerrada se ha saludado al palio que cubre al paso durante momentos de la procesión mientras delante, como nota curiosa, los seises, de celeste y blanco, hacían su estación de penitencia.

Entre nubes de incienso, bajo un cielo que en ese momento entremezclaba intantes de luz y de sombra, la Patrona se ha asomado al dintel exactamente a las cinco y media. Como es tradición, una imponente cohetería y las campanas de la ciudad han acompañado a la imagen en el momento en el que se ha reencontrado con los granadinos, que no han cejado de gritarle vivas y de aplaudirle.

Con la música de la banda, llevada por los hermanos de la cofradía en un paso bellamente adornado de flores blancas y amarillas, la Virgen de las Angustias ha recorrido el primer tramo de la calle que lleva su nombre. Aunque unas pequeñas gotas han hecho aparición en ese momento, el cielo ha concedido una tregua que la cofradía ha aprovechado para alcanzar el Centro.

El público ha sido muy numeroso durante todo el recorrido, lo que no ha impedido que el paso pudiera acompañarse de forma cómoda en las zonas más anchas.

Muy bello ha sido el discurrir por el Campillo. Con la enorme arboleda de la plaza como telón de fondo, entre voces de sus devotos y la banda militar, la Patrona ha avanzado con su andar característico, paso elegante y corto, de breve medida, en dirección a la Catedral.

También en Ganivet se han vivido escenas de gran religiosidad. Los propios integrantes del cortejo se han unido en coro para cantarle a la imagen su himno durante la procesión, lo que ha exaltado la emoción en muchos de los asistentes. Ha sido uno de los broches de una procesión que ha permitido a Granada reencontrarse con su Patrona y con su propia historia.