Granada recibe 12 millones para las piscinas y los nuevos refugios climáticos de Chana, Norte y Zaidín

El proyecto de la capital para captar fondos EDIL, que sustituyen a los antiguos EDUSI, es el más valorado de Andalucía por los técnicos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:41

Las nuevas piscinas de Chana y Zaidín están un poco más cerca después de que Granada haya sido confirmada como una de las ciudades perceptoras ... de los fondos EDIL. Según ha confirmado este martes la edil de Movilidad, Ana Agudo, el Ayuntamiento recibirá unos 12 millones de euros con los que podrá poner en marcha el Plan de Actuación Integral, un programa de medidas que pretende abrir nuevos equipamientos y refugios climáticos en varios barrios de la capital.

