Granada recibe 12 millones para las piscinas y los nuevos refugios climáticos de Chana, Norte y Zaidín

Las nuevas piscinas de Chana y Zaidín están un poco más cerca después de que Granada haya sido confirmada como una de las ciudades perceptoras ... de los fondos EDIL. Según ha confirmado este martes la edil de Movilidad, Ana Agudo, el Ayuntamiento recibirá unos 12 millones de euros con los que podrá poner en marcha el Plan de Actuación Integral, un programa de medidas que pretende abrir nuevos equipamientos y refugios climáticos en varios barrios de la capital.

La concejala ha explicado a los grupos que el proyecto de la ciudad ha sido valorado positivamente por los técnicos responsables de la convocatoria hasta el punto de ser el que ha obtenido una mayor puntuación en toda Andalucía. Se trata de un conjunto de actuaciones previstas en Norte, Chana y Zaidín que pretenden adaptar a Granada a la situación climática actual mediante la mejora de equipamientos comunitarios, así como la renovación de centros escolares y la creación de nuevas zonas de sombra que conecten entre sí las tres áreas en que se va a intervenir.

La excelente puntuación de la propuesta no ha sido suficiente para que la ciudad obtuviera los 20 millones a los que aspiraba. El motivo, como ha explicado la responsable, es que el Gobierno, administración que reparte los fondos, ha apostado por incorporar el mayor número de urbes posible para distribuir el dinero, lo que ha hecho que todas las solicitudes presentadas reciban menos cantidad de la prevista originalmente. Pese a todo, en el Consistorio se han mostrado satisfechos con lo recibido y han destacado un programa que, aunque ahora debe adaptarse a los fondos recepcionados, va a transformar la ciudad.

Como contó hace un año, cuando el Ayuntamiento presentó esta propuesta, la principal innovación del programa es la apertura de tres piscinas descubiertas en la ciudad. La idea era realizar mejoras en las instalaciones que ya existen en Norte, así como descubrir el equipamiento que ya existe en Zaidín en el Núñez Blanca. A eso se sumará una nueva dotación acuática en la plaza 091 que dará servicio a los vecinos de Chana.

El corredor de los 10 kilómetros

El programa también incorporaba otras medidas de interés, como el primer centro municipal dedicado íntegramente a la música joven –con locales de ensayo, aulas de formación técnica y artística, sala de producción musical y auditorio–, así como nuevos espacios deportivos y tecnológicos pensados en la Inteligencia Artificial. Del mismo modo, se contempla un corredor que unirá y coserá las tres zonas de la ciudad en un paseo de 10,5 kilómetros. El sendero fomentará la movilidad peatonal a través de un eje norte-sur.

Otras intervenciones incluidas en el programa son la modernización del teatro José Tamayo para mejorar la programación cultural, renovando los recursos escénicos y optimizando su eficiencia energética. Además, se ampliará el centro cívico de Chana para generar un espacio exterior dedicado a actuaciones y actividades comunitarias. De forma paralela, se pondrá en marcha el primer centro de arte contemporáneo municipal de Granada, dedicado a la producción artística. Este equipamiento será un laboratorio creativo para artistas y ciudadanos, favoreciendo la innovación cultural y la dinamización de la escena artística local. Contará con instalaciones de formación específica para enriquecer y diversificar la inserción laboral.