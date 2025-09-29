Granada reafirma su liderazgo cultural y tecnológico en Mondiacult 2025

Ideal Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

Granada ha protagonizado esta semana dos momentos clave dentro del programa oficial de Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible organizada por la Unesco, que se celebra en Barcelona con la participación de los 194 Estados miembro. Su implicación activa en este evento internacional refuerza su posición como ciudad estratégica en el impulso de la cultura como motor de desarrollo, desde la innovación tecnológica y la inteligencia colectiva.

El pasado miércoles 24 de septiembre, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada acogió la mesa redonda 'Hacia Mondiacult 2025: Inteligencia Artificial y Cultura', incluida en los Side Events oficiales. Un encuentro donde se abordó el papel de la inteligencia artificial en los entornos urbanos y su impacto en el ámbito cultural, con especial atención a iniciativas punteras desarrolladas en la propia ciudad.

Granada ha estado presente este lunes en Barcelona en el marco de Mondiacult 2025 con el acto 'El valor de la lengua / El valor de la cultura', una cita que ha reunido a destacadas figuras del ámbito cultural. El encuentro ha contado con la participación en un panel de expertos de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y de David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid, ambos comisarios de la candidatura cultural de Granada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa. La presentación de ambos corrió a cargo de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, que subrayó el papel central de Granada en el diálogo entre la cultura, la literatura y la proyección internaciona, como ciudad literaria de la Unesco desde hace más de diez años.

Durante la sesión, Granada se mostró ante el mundo como ciudad referente de las letras, poniendo en valor algunos de los grandes hitos que refuerzan su identidad cultural. Entre ellos, el Festival Internacional de Poesía de Granada, que año tras año convoca a autores de prestigio mundial, consolidándose como uno de los encuentros poéticos más relevantes de Europa; y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, con más de veinticinco ediciones y un reconocimiento que lo sitúa como uno de los galardones más prestigiosos de la lírica en lengua española. Estos acontecimientos, sitúan a Granada en la primera línea de la creación poética y literaria contemporánea.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, destacó en su intervención que Granada «es y será siempre una ciudad donde la palabra y la literatura han hecho de la lengua y de la poesía un eje vertebrador de su cultura y de su identidad». «Nuestra responsabilidad es cuidar ese legado y proyectarlo al mundo como ejemplo de cómo la literatura y la cultura son motores de futuro». Con esta visión, la participación de Granada en Mondiacult 2025 refuerza su compromiso con la cultura como seña de identidad y motor de desarrollo sostenible, confirmando su capacidad para ejercer un liderazgo cultural sólido y universal.

Mondiacult 2025, que culminará el 1 de octubre con la presentación del Primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura, persigue la creación de un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico para la Cultura y la defensa de la misma como un Bien Público Global.