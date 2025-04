Granada es la provincia andaluza donde más suben las muertes de trabajadores in itinere

El pasado año en Granada, 9.100 trabajadores sufrieron accidentes en su puesto de trabajo y 14 profesionales perdieron la vida. Unas cifras que son ... mucho más que números y que esconden «dramas humanos y también negligencias» inasumibles para el sindicato CC OO, que ha presentado este viernes el informe sobre siniestralidad laboral en Andalucía y ha pedido una reflexión general para cambiar esta dura realidad.

El secretario general de CC OO Granada, Daniel Mesa, y la secretaria de Salud Laboral de CC OO en Andalucía, María José López Garrido, han puesto el foco en el aumento de los accidentes laborales in itinere, los que se producen de camino al trabajo. El pasado año se produjeron 1.353 accidentes in itinere en la provincia, prácticamente la misma cifra que el año anterior. De ellos, 21 fueron graves, lo que significa secuelas para los trabajadores, y cinco fueron mortales, frente al año anterior en el que no hubo muertes en desplazamientos al trabajo. Granada fue, de hecho, la provincia andaluza donde más subieron las muertes in itinere.

Además, los accidentes in itinere afectan más a las mujeres, lo que Mesa ha relacionado con la precariedad de las jornadas parciales y partidas, «un infierno para la conciliación» y la presión horaria. La sufren, según ha relatado Mesa, las trabajadoras de la limpieza o la ayuda a domicilio.

Desde CC OO presentarán una batería de medidas concretas para combatir la siniestralidad en Granada, que llevarán a la negociación colectiva y a la comisión provincial de riesgos laborales, entre ellas la creación de lanzaderas que acerquen a los trabajadores a los polígonos industriales o la renovación de las flotas de los vehículos de empresa y racionalización de los horarios.