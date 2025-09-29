Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramón L. Pérez

Granada es la provincia andaluza con mayor proporción de vehículos

El parque de coches, motocicletas y otros elementos crece a un ritmo ocho veces superior al de la población

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:22

Al cierre del año pasado, el parque de vehículos de la provincia granadina estaba compuesto por hasta 750.858 elementos, de acuerdo con la estadística ... más reciente que hizo pública la Dirección General de Tráfico (DGT). La cifra equivale prácticamente a un vehículo por persona adulta, aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en este sentido solo llega a 2022, cuando eran 760.242 los mayores de 18 años. Una señal de que, pese al interés en la descarbonización, la reducción de emisiones y el apoyo a las nuevas formas de movilidad y el transporte colectivo, cada vez hay más coches en las carreteras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  3. 3 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  4. 4 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  6. 6 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol
  7. 7

    La vida universitaria busca una ruta lowcost
  8. 8 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  9. 9 Rescatan en helicóptero a un senderista tras una caída de 15 metros en Trevélez
  10. 10 Los pronósticos hablan de posibles lluvias durante la procesión de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada es la provincia andaluza con mayor proporción de vehículos

Granada es la provincia andaluza con mayor proporción de vehículos