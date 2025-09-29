Granada es la provincia andaluza con mayor proporción de vehículos

Al cierre del año pasado, el parque de vehículos de la provincia granadina estaba compuesto por hasta 750.858 elementos, de acuerdo con la estadística ... más reciente que hizo pública la Dirección General de Tráfico (DGT). La cifra equivale prácticamente a un vehículo por persona adulta, aunque los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en este sentido solo llega a 2022, cuando eran 760.242 los mayores de 18 años. Una señal de que, pese al interés en la descarbonización, la reducción de emisiones y el apoyo a las nuevas formas de movilidad y el transporte colectivo, cada vez hay más coches en las carreteras.

De hecho, estos datos convierten a Granada en la provincia andaluza con mayor proporción de coches, motos y otros modos de transporte sobre ruedas con respecto a su número de habitantes censados, según las cifras del organismo estadístico nacional. En concreto, la tasa por mil habitantes alcanzó el año pasado su tope histórico reciente al alcanzar los 799 vehículos por cada mil personas. Esto permite que la provincia sobrepase, aunque por poco, las cotas registradas en Jaén (793) y Almería (782), las provincias que le siguen.

El patrón en estos datos parece apuntar a que un mayor volumen de población se correlaciona en general con una tasa de vehículos más baja, debido a la concentración de personas en las ciudades, donde más se usa el transporte público u otras alternativas de movilidad. Sin embargo, en este sentido Granada resulta ser una anomalía, ya que pese a estar en la mitad de la tabla en volumen de habitantes en la comunidad autónoma, ocupa el primer puesto. Así pues, otras variables, como la disgregación de la población en un número elevado de municipios municipios, la orografía del terreno y las posibilidades de conexión entre diferentes zonas más allá de la corona metropolitana, también parecen influir de manera clara.

En este sentido, las diferencias son muy abultadas, de más de un centenar de vehículos por cada mil habitantes, con provincias como Cádiz (686) y Sevilla (692), las dos que presentaron los valores más bajos en 2024.

Un 15% más en diez años

A lo largo de la última década, este indicador ha pasado de 693 vehículos por mil personas hata los 799, un incremento de 15,4 puntos porcentuales. Esto supone que el parque aumentó en un 17,92%, mientras que la población lo hizo solamente en el 2,21%, siempre según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, el número de coches, motos y otros transportes creció en estos diez años a un ritmo ocho veces superior al del censo.

En términos absolutos, desde 2014, la provincia granadina ganó 114.110 vehículos, mientras hizo lo propio con solamente 20.360 ciudadanos en el mismo período.

Más vehículos que gente

Las necesidades de movilidad suelen ser bastante diferentes en función de la localización, y eso lo reflejan los datos municipales del parque de vehículos publicados por la DGT.

En concreto, y en el año 2024, más de la mitad de los 174 pueblos que componen la provincia de Granada ofreció una cifra de vehículos más alta que la de habitantes. En concreto, fueron 101 del conjunto, o lo que es lo mismo, el 58%.

El caso más destacado por elevado es el de Arenas del Rey, donde la cifra de vehículos más que duplica la de habitantes, con 2.554 por cada mil habitantes. Por debajo se encuentran localidades como Albondón (1.680), Dólar (1.593)o Murtas (1.480), en la Alpujarra granadina, zona que agrupa un buen número de las localidades con cifras más elevadas.

Por el lado contrario, Torrenueva Costa (268) y Fornes (348) presentan las tasas más bajas. También aparecen en el 'top 10' más bajo algunos de los municipios más importantes del Área Metropolitana, como la capital (722), Armilla (737) o Maracena (740).