Granada planta cara al bullying

Granada Lunes, 21 de abril 2025, 10:08

«Los niños no se tocan». El mensaje es claro. Sin embargo, parece que no siempre cala, ni siquiera entre los propios niños. Por eso, alrededor de un centenar de personas se ha concentrado este lunes a las ocho de la mañana frente al IES Severo Ochoa de la Chana. Para exigir que no quede «ni una agresión sin respuesta» y plantarle cara al bullying de una vez por todas.

Ampliar Concentración contra el acoso escolar a las puertas del IES Severo Ochoa de la Chana, en Granada capital. Blanca Rodríguez

Esta convocatoria ha llegado después de que, la semana pasada, un padre denunciara públicamente que su hijo de 12 años estaba siendo víctima de acoso escolar en un instituto de la capital granadina. Lo hizo a través de TikTok y el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En los comentarios, cientos de estudiantes de su mismo centro se volcaron y mostraron su apoyo.

Muchos se han sumado a la concentración de este lunes, impulsada por el padre del vídeo viral, José María Pedrajas, y la asociación Ni una Agresión sin Respuesta. No han sido pocos los alumnos del IES Severo Ochoa que han faltado a clase al menos a primera hora en señal de protesta. También se han movilizado padres, abuelos y hermanos, e incluso granadinos que han sufrido las heridas del acoso escolar en sus propias carnes, en otros centros.

«Supimos que habían expulsado al primer agresor, luego al segundo; pero nadie del centro se ha puesto en contacto con nosotros» José María Pedrajas Padre de un niño víctima de bullying

Durante el acto, José María Pedrajas ha denunciado nuevamente el acoso que durante meses han estado sufriendo su hijo y un amigo —dos de los agresores ya han sido trasladados a otro instituto— y ha agradecido a los presentes el apoyo recibido. Así, varias familias han pedido la dimisión de la dirección del IES Severo Ochoa, que «nunca hace nada». «Supimos que habían expulsado al primer agresor, luego al segundo. Faltan dos, porque son cuatro, pero nadie del centro se ha puesto en contacto con nosotros», ha asegurado este padre.

Tensión y preocupación

IDEAL ha podido hablar con algunos de los estudiantes que se han concentrado este lunes. Aunque a las puertas del IES Severo Ochoa había grupos de todos los cursos, la mayoría era de tercero de la E.S.O. o superiores. Según ellos, en el centro se vive un momento de «tensión» y «preocupación». «Si pudiera irme, me iría, pero mi grado solo tiene plaza aquí». «Si lo hubiéramos sabido antes, habríamos reaccionado». «Todo lo que sea ponerle freno al acoso escolar nos parece bien». Es la tónica general. No obstante, hay quienes defienden que «ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo».

La aplicación antibullying para niños tendrá botón de emergencia, contacto directo con la policía y posibilidad de enviar audios

En cualquier caso, «esto no va a quedar aquí». «Vamos a crear una plataforma. Queremos diseñar una aplicación antibullying con un botón de emergencia que permita a los niños contactar directamente con la policía en caso de necesidad. Podrán enviar un audio contando lo que ha pasado y se podrá extender a cualquier persona», ha explicado José María Pedrajas. Por el momento, no tienen nombre ni fundación ni nada y todo conocimiento, especialmente de informática y redes sociales, es bien recibido.

Esta llamada a la acción es solo el primer paso. Granada se está uniendo para plantarle cara al bullying.