Granada participa en Buenos Aires en una jornada con referentes del sector turístico de 8 países

La Diputación de Granada, en el marco de su acción promocional por Latinoamérica esta semana, ha cerrado su agenda en el país argentino con su ... participación en 'Spain Talks América del Sur 2025', un evento organizado en la Embajada de España en Argentina por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), a través de la Consejería de Turismo de España en Buenos Aires, dirigido al sector turístico de los mercados emisores clave en la estrategia de promoción de España y del que han tomado parte representantes de ocho países.

La vicepresidenta I y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, que ha participado en el panel titulado 'Políticas públicas e impacto del turismo en la población residente', ha señalado que «Granada puede presumir de mantener un buen equilibrio entre el turista y el granadino» y ha puesto en valor «el magnífico trabajo de diversificación de la oferta que se desarrolla por todo el conjunto de la provincia».

En esta línea, Nievas ha subrayado «el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada viene haciendo una ingente labor de promoción e internacionalización de la provincial para que el turista que visite nuestra provincia sepa que Granada no solo es La Alhambra, sino que contamos con una rica y variada oferta que permite al visitante un mosaico de opciones y contrastes que toca todos los productos turístico, desde planes en la nieve, hasta los de sol y playa, pasando por actividades de interior, gastronómicas y culturales».

Además, la diputada, que ha agradecido la participación de Diputación en este foro en el que conocer las últimas tendencias del sector, establecer colaboraciones e intercambiar ideas, ha detallado «las acciones más recientes que se han puesto en marcha en Granada para controlar los accesos al conjunto monumental de La Alhambra y otras encaminadas también hacia un turismo sostenible, siempre de la mano de otras administraciones como el Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía, que permita el disfrute tanto del visitante como del residente y que, al mismo tiempo, contribuya a la economía y la fijación de población en todas las comarcas de la provincia».

Por último, Nievas ha hecho hincapié en «la responsabilidad y el importante reto que tenemos las administraciones públicas para implementar políticas que permitan una gestión adecuada de las expectativas y necesidades del turista y la población local, y, desde luego, en esa línea viene trabajando y lo seguirá haciendo el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada».

El panel 'Políticas públicas e impacto del turismo en la población residente' fue moderado por Lia Bechelli, Regional Manager LATAM de Madzen y contó con la participación de Karina Fortete (Directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo), Valentín Díaz Gilligan (Presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires), Antonio Sánchez (Promoción & Marketing de Visit Benidorm) y Marta Nievas.

Detalles de la jornada

Con esta cita, España busca atraer a profesionales y líderes de la industria comprometidos con la sostenibilidad y el futuro del turismo. 'Spain Talks' ofrece una oportunidad única para que representantes de aerolíneas, agencias de viajes, turoperadores, hoteles, destinos, proveedores de experiencias turísticas, y otras entidades del ecosistema turístico, incluyendo los responsables del sector público, intercambien ideas, conozcan las últimas tendencias en turismo sostenible y establezcan colaboraciones.

'Spain Talks' ya se ha celebrado en algunos de los mercados emisores más importantes para España como R. Unido, Francia, Alemania, los países nórdicos o Estados Unidos y Canadá. 'Spain Talks América del Sur' será un evento itinerante, de modo que con el transcurso del tiempo haya podido recorrer todos los países de la zona: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Esta primera edición se celebró en el día de ayer en la Embajada de España en Argentina, en Buenos Aires. El ámbito geográfico de 'Spain Talks América del Sur' se circunscribe a los países hispanohablantes de la región, y su organización está a cargo de la Consejería de Turismo de España en Buenos Aires, con la colaboración de la Consejería de Turismo de España en Miami, responsable de Colombia y Venezuela.

En el evento, inaugurado por el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, se presentó la nueva Estrategia de Turismo Sostenible 2030, así como el Plan Turismo 2030 del Gobierno de España, si bien se reconocieron productos y experiencias responsables y sostenibles.

El acto, que contó con el apoyo de las compañías aéreas Air Europa e Iberia y de la cadena hotelera Meliá Hotels International, finalizó con la entrega de los Premios Spain Talks América del Sur 2025, que representan un reconocimiento a la excelencia y la innovación en materia de sostenibilidad en el sector turístico.