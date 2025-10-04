Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada participa en el 17º Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras sobre el abandono escolar cero

La concejal de Empleo, Encarnación González, ha señalado que para el Ayuntamiento de Granada «la educación es un motor fundamental de desarrollo y cohesión social» y que la Red Estatal de Ciudades Educadoras permite «intercambiar experiencias y fortalecer nuestras políticas de inclusión y prevención del abandono escolar»

Europa Press

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:47

Granada ha estado representada en el 17º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras centrado en el abandono escolar cero que se ha celebrado en Viladecans (Barcelona), con el objetivo de debatir sobre el papel que desempeñan los municipios «en la mejora del éxito educativo».

La concejal de Empleo, Encarnación González, ha señalado que para el Ayuntamiento de Granada «la educación es un motor fundamental de desarrollo y cohesión social» y que la Red Estatal de Ciudades Educadoras permite «intercambiar experiencias y fortalecer nuestras políticas de inclusión y prevención del abandono escolar».

Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota, el encuentro ha planteado el desafío como un proyecto colectivo para que todas las personas alcancen y desarrollen el máximo de sus capacidades. González ha destacado como prioridad absoluta «el compromiso con la igualdad de oportunidades y la formación de toda la ciudadanía» para abordar el acoso escolar y «transformar la escuela y la ciudad en espacios más seguros, inclusivos y solidarios».

Con esta participación, el Consistorio ha reafirmado su «firme compromiso» con la educación como «el eje vertebrador del desarrollo social, cultural y económico de la ciudad» y potencia «el impacto educativo de sus políticas municipales».

Granada ha tenido un papel destacado en la 17º edición de este encuentro a través de 'La inclusión, pilar de la Ciudad Educadora', una red temática que agrupa a 24 ciudades con la pretensión de «fomentar sociedades inclusivas mediante la eliminación de mecanismos de discriminación, promover relaciones inclusivas y reflexionar sobre los modelos de inclusión que deben establecerse en las ciudades».

Asimismo, Granada ha presentado 'Proyecto educativo contra el acoso escolar', una experiencia integral que aborda este fenómeno «desde una perspectiva preventiva, emocional y transformadora».

Esta iniciativa está dirigida a centros de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, un proyecto que recurre a la lectura guiada de obras literarias y el trabajo reflexivo con imágenes y recursos artísticos «para fomentar la identificación de situaciones de acoso, el desarrollo de empatía y la adquisición de habilidades para la resolución pacífica de conflictos», ha detallado el Ayuntamiento.

