Granada organiza dos semanas de actividades para recordar que «la paz no es una utopía»

Guadalupe García Martes, 8 de julio 2025, 14:48 Comenta Compartir

Granada organizará la segunda edición del Foro Internacional por la Paz que tendrá lugar en el Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) del 20 al 25 de octubre, seguido del Simposio Internacional de Investigación para la Paz y Transformación Social (en modalidad virtual), que se celebra del 28 al 30 de octubre. Así lo anunciaron la alcaldesa, Marifrán Carazo, la secretaria general de la Universidad de Granada, María del Carmen García, y el director de la Fundación Unamos Culturas, Julián Ramírez en una rueda de prensa en el Cuarto Real de Santo Domingo.

En este periodo se realizarán actividades «increíblemente variadas», desde exposiciones de arte hasta conciertos, talleres y teatros. Además, el director de Unamos Culturas informó acerca de una propuesta realizada a la concejala de Educación para que «las escuelas hagan algún taller sobre el manejo de la violencia y el bullying», y abrieron el Foro a cualquier tipo de participación de la ciudadanía, bajo el lema: '¿Qué haces tú por la paz?'.

Las sesiones serán en español, chino, inglés y árabe; y convocará a destacadas figuras del ámbito internacional como Francisco de Roux, ex presidente de la Comisión de la Verdad (Colombia); Jenny Pearce, London School of Economics (Reino Unido); o Jinfeng Zhou, de China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation.

«La paz no es solo que no haya guerras o tanques. Son las acciones del día a día. Es aprender a cómo reaccionamos ante situaciones de la mejor manera posible», explica Ramírez, señalando con esto su objetivo de «acercar las actividades a la cotidianeidad de la ciudadanía».

Con un homenaje al exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, retomaron la idea de «la paz como responsabilidad, no utopía», y la secretaria general reforzó diciendo que «las actividades serán una semilla con la que desaprender la guerra y el odio, abordando temas como la migración, el género y la justicia ambiental».

Las instituciones aliadas irán informando sobre el desarrollo de esta convocatoria en los próximos meses.