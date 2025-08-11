Granada se moja contra el calor Las temperaturas no descienden y durante este martes la alerta naranja sigue activa con temperaturas máximas de hasta 41 grados

Leticia M. Cano Lunes, 11 de agosto 2025, 23:30

Las alertas por altas temperaturas, que durarán hasta el miércoles, provocan la reacción de algunos pueblos que modifican las condiciones de sus piscinas municipales.

El ... calor asfixiante parece no querer marcharse de Granada. La ola de calor continúa en la ciudad y las temperaturas no descienden, por eso, durante este martes la alerta naranja sigue activa con temperaturas máximas de hasta 41 grados. La lluvia escasa que podrá caer durante el mediodía y las nubes que cubrirán el cielo no serán suficientes para darle una tregua a la ciudad que continuará en alerta amarilla durante el miércoles, cuya temperatura máxima estará en 39 grados. El pronóstico que proporciona la Aemet no prevé que la situación vaya a cambiar durante el resto de la semana.

Es por eso que algunos ayuntamientos han decidido hacer frente a la situación. Además de advertir a sus vecinos de las medidas que deben tomar ante el peligro que suponen estas altas temperaturas, deciden minimizar las consecuencias de los intensos rayos del sol. Para los vecinos de Albolote o Alhendín, el aire acondicionado o los ventiladores no son su único alivio. Ante cada alerta, el Ayuntamiento de Albolote decide que el acceso a su piscina municipal sea totalmente gratuito para los empadronados en el pueblo. Medida que, sin duda, aprovechan al máximo. «El horario sigue siendo el habitual y el aforo se completa a diario», confirma el alcalde del municipio, Salustiano Ureña. No en igual medida, pero sí con el mismo objetivo, el Ayuntamiento de Alhendín toma cartas en el asunto. El horario se ha ampliado una hora más, lo que supone que la piscina del pueblo cierre a las 21.00 horas de lunes a viernes. El cambio, previsto hasta el 10 de agosto, ha tenido que ser ampliado «como mínimo» hasta el miércoles de esta semana, según confirman desde el Ayuntamiento. Cerca de la capital, la piscina municipal de Almanjáyar ha aumentado sus horas de apertura coincidiendo con las actividades de la escuela de verano. Por ello y aprovechando la ola de calor, el horario se adelanta cuatro horas, pasando de abrir a las 12.00 horas a hacerlo a las 8.00 horas. «Estamos pensando en hacer actividades nocturnas», añade su encargado Ángel Rubio. Además, en la ciudad también cuentan con diferentes fuentes recreativas que todos conocen como 'fuentes de chorros'. En plaza de la Hípica, en el parque Miguel Ríos o en la avenida Carlos V se pueden encontrar estas fuentes que disparan agua desde el suelo. Están en funcionamiento desde las 12.00 horas a las 14.30 horas y desde las 18.00 horas a las 22.30 horas, durante todos los días de la semana. Este es el lugar al que acuden los granadinos que no disponen de piscinas privadas y, cada tarde calurosa, el lleno de estas plazas es absoluto. «Venimos mañana y tarde. Se lo pasa igual de bien que en la playa» En la plaza de la Hípica apenas quedan bancos libres y tan solo algunos se atreven a sentarse al sol. Aunque ya no parece quemar con tanta fuerza, la temperatura a las 19.30 horas de la tarde todavía no baja de los 34 grados y, para algunos granadinos, las «fuentes de chorros» son su único alivio. «Venimos mañana y tarde. Se lo pasa igual de bien que en la playa», comenta Miriam. Su hijo incluso ha decidido traer una pequeña piscina hinchable en la que disfruta junto a los demás niños que acuden cada tarde a la fuente. Con bañadores o con la ropa puesta. En esta plaza no importa la edad, desde los más pequeños hasta los más mayores disfrutan de estas instalaciones para sobrellevar las altas temperaturas que llegan con la ola de calor. Algunos de ellos pueden permitirse una escapada a la playa, pero para otros es la única opción disponible. «Es lo único que tenemos aquí en Granada», comenta otra de las madres que espera bajo la sombra de un árbol. La fuente lleva en funcionamiento desde las 18.00 horas y desde entonces, la afluencia de vecinos es constante. Muchos de ellos se conocen y se convierte en algo habitual quedar cada tarde en el mismo lugar. «Aquí hacen amigos», comenta otra de ellas. Para Antonio, que acaba de llegar junto a dos parejas más, es un alivio poder venir a esta plaza, pero no es suficiente. «Necesitamos una piscina, no puede ser que la única que haya en Granada sea en el Almanjáyar. No es suficiente para todos», añade. Lleva viniendo a este lugar prácticamente seis años, que son los que tiene su hija y, aunque esporádicamente va a la playa, el calor que pesa sobre la ciudad cada verano hace que contar con varias fuentes no sea suficiente. A medida que el sol cae, los grados se marchan con él, pero aún así el agua sigue siendo necesaria para refrescarse. «Aquí hay gente hasta que se apagan a las 22.30 horas», concluye otra vecina.

