Un grupo de niños se divierte en la fuente de la Hípica. Ariel C. Rojas

Granada se moja contra el calor

Las temperaturas no descienden y durante este martes la alerta naranja sigue activa con temperaturas máximas de hasta 41 grados

Leticia M. Cano

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:30

Las alertas por altas temperaturas, que durarán hasta el miércoles, provocan la reacción de algunos pueblos que modifican las condiciones de sus piscinas municipales.

El ... calor asfixiante parece no querer marcharse de Granada. La ola de calor continúa en la ciudad y las temperaturas no descienden, por eso, durante este martes la alerta naranja sigue activa con temperaturas máximas de hasta 41 grados. La lluvia escasa que podrá caer durante el mediodía y las nubes que cubrirán el cielo no serán suficientes para darle una tregua a la ciudad que continuará en alerta amarilla durante el miércoles, cuya temperatura máxima estará en 39 grados. El pronóstico que proporciona la Aemet no prevé que la situación vaya a cambiar durante el resto de la semana.

