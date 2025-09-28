Granada mira al cielo este lunes: 100% de probabilidades de lluvia En todas las provincias de la región habrá precipitaciones, con especial atención a Jaén

C. L. Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:07

Septiembre se despide y con la llegada de octubre se da la bienvenida a la inestabilidad climática. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial por «lluvias muy fuertes y persistentes» que afectarán a los tercios sur de la península en las fruto de la borrasca procedente del exhuracán 'Gabrielle', que penetrará desde el oeste de la Península a gran parte del territorio nacional.

Aemet pone especial interés en la vertiente mediterránea, donde las bajas presiones y la humedad subtropical podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

Ampliar Estado del cielo en Andalucía este lunes. Aemet

«Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado», citan en su comunicado.

En todas y cada una de las provincias de Andalucía lloverá este lunes. Especial atención a los municipios de Sevilla, Andújar y, sobre todo, Jaén, donde puedes caer hasta 4 litros por metro cuadrado en una hora.

Granada no se librará y toda la provincia tendrá precipitaciones. Agua que ya podría caer desde este mimso domingo, aunque con menos fuerza, y que se asegura al 100%, avisa Aemet, para el lunes, con especial incidencia desde por la mañana hasta el mediodía y menos probables por la tarde.

En cuanto a las temperaturas este lunes en Andalucía, la provincia de Huelva tendrá máximas de 29 grados, por lo que será una jornada casi veraniega. En el otro extremo estará Trevélez (Granada), con una mínima de 9 grados. Granada capital se quedará con una máxima de 24 grados y una mínima de 14.

La probabilidad de precipitaciones irá dimisnuyendo con el paso de las horas y ya se espera que el martes sean muy escasas o nulas. Las temperaturas se irán recuperando y para el próximo fin de semana se vuelven a anunciar máximas por encima de los 30 grados.