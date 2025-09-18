Granada marcha unida contra la masacre en Gaza

Un par de chicas dejan caer sobre sus hombros los tradicionales pañuelos palestinos, de cuadros blancos y negros. Las kufiyas, verdadero nombre de estas prendas, ... cubren también el rostro de una joven de rasgos árabes que se encuentra en el lugar. Algunos hombres los llevan en el cuello o la cintura. Junto a ellos, otra mujer lo aprieta de forma que envuelve de su cabeza de la misma manera en que los utilizaban décadas atrás los campesinos palestinos para protegerse del calor. Miles de personas recorrieron ayer las calles de Granada ataviadas con el símbolo revolucionario palestino en una manifestación para denunciar la masacre gazatí. como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo palestino.

La concentración partió a las 19.00 horas desde Plaza Nueva y se extendió camino a la fuente de las Batallas hasta llegar al río Genil, a la altura del Puente Zirí. La reivindicación se convocó el 18 de septiembre porque fue la fecha en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que exigía a Israel el fin de la ocupación de Palestina.

El texto expresaba la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la presencia israelí en el Territorio Palestino Ocupado y que Israel estaba obligado a evacuar de allí a todos los colonos, que se extienden también en buena parte del territorio de Cisjordania. En denuncia a la negativa del Estado sionista a cumplir con la orden emitida por Naciones Unidas, Global Movement to Gaza (GMTG), organizó esta manifestación en Granada y en otros muchos puntos del país.

Sus valores principales: la defensa de la justicia, la dignidad humana y la paz. El Movimiento exige al Estado español y a los Estados miembros de la ONU, que actúen de manera inmediata para poner fin al genocidio contra el pueblo palestino.

Diversos lemas encabezaron una protesta a la que acudieron, según datos de la Policía Nacional, alrededor de 4.000 personas. «Gaza sangrando y el mudo está mirando», «Ahora y siempre, resistencia» o «Es tierra Palestina no tierra prometida» fueron algunas de las proclamas que los asistentes gritaron a todo pulmón a lo largo de todo el recorrido.

Desde dentro

Sobre sus manos, sobre sus brazos bien altos o sobre sus cuerpos, las pancartas dejaron testimonio de algunos de los hechos más atroces que ha vivido el pueblo palestino en los últimos dos años, desde que se intensificó la ofensiva en la franja de Gaza por el ejército israelí tras los ataques de Hamás. Los colores de una gran bandera tomaron el centro de la capital para advertir que Granada se sumaba a su resistencia

Rodrigo, uno de los participantes, se unió a la concentración y mantuvo un semblante serio mientras enseñaba a los asistentes la lista de ciudades gazateís que Israel había atacado en todo este tiempo. «Los tienen sumidos en escombros», denunció. Pero no fue el único. Carlos, jubilado, asistió junto a su mujer para dejar claro que la situación en Gaza es «insostenible». «Tenemos que concienciar a la población de lo que sucede y aportar nuestro granito de arena en lo esté en nuestra mano», expresó.

Demandas

Las peticiones a las autoridades para que tomen cartas en el asunto fue otra de las reivindicaciónes. Más sanciones y más medidas contra un estado de Israel para frenar las «barbaridades» de sus militares. Es lo que reclamó Santiago, uno de los activistas presente en la marcha, palabras que secundaron el resto de asistentes. No cayó en el olvido la necesidad de hacer llegar a Gaza ayuda humanitaria. Alimentos, principalmente, a la zona del planeta más densamente poblada, donde la inanición se ha convertido ya en una de las causas de muerte. «No podemos tolerar que los traten de esa forma», destacaron los participantes, que siguieron ondeando banderas hasta que cayó el sol. Entre medias de la multitud, un joven no se cansaba de mostrar un dibujo del Handala, la famosa imagen de un niño palestino de espaldas al que solo se le verá el rostro cuando Palestina sea libre.