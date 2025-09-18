Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación pro palestina, ayer, en Granada

Ver 21 fotos
Manifestación pro palestina, ayer, en Granada Pepe Marín

Granada marcha unida contra la masacre en Gaza

Miles de asistentes recorren las calles de la ciudad para pedir el fin de la ocupación de Palestina y la entrada de ayuda humanitaria en la franja ·

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:17

Un par de chicas dejan caer sobre sus hombros los tradicionales pañuelos palestinos, de cuadros blancos y negros. Las kufiyas, verdadero nombre de estas prendas, ... cubren también el rostro de una joven de rasgos árabes que se encuentra en el lugar. Algunos hombres los llevan en el cuello o la cintura. Junto a ellos, otra mujer lo aprieta de forma que envuelve de su cabeza de la misma manera en que los utilizaban décadas atrás los campesinos palestinos para protegerse del calor. Miles de personas recorrieron ayer las calles de Granada ataviadas con el símbolo revolucionario palestino en una manifestación para denunciar la masacre gazatí. como muestra de apoyo y solidaridad al pueblo palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  5. 5 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  6. 6

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  9. 9 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  10. 10 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Granada marcha unida contra la masacre en Gaza