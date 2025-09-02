Granada logra un vuelo con Nantes mientras se negocian conexiones con Londres y Oporto

Granada tendrá una nueva conexión aérea a partir de abril de 2026. Será con la ciudad francesa de Nantes y la operará Voletea. Este es ... el primer vuelo que llega a través del concurso público que puso en marcha Diputación para conseguir más destinos para el aeropuerto granadino.

Después de años de negociaciones con las aerolíneas, la institución provincial le dio un impulso económico a la captación de nuevos vuelos. En julio sacó un pliego que ofrece dos millones de euros para que las compañías conecten la provincia con destinos internacionales –en este caso, europeos– a lo largo de tres años.

El primer año Diputación pagará 250.000 euros por cada destino europeo; 175.000 euros el segundo año y 125.000 euros durante el tercer año del contrato para cada uno de los tres objetivos que establece el pliego: Francia, Reino Unido y Portugal.

Por ahora, solo se ha cerrado la conexión francesa y desde la institución provincial resaltan la dificultad que existe en el mercado aéreo actual para conseguir vuelos. Esta acción con Diputación ha conseguido un avión con Francia gracias a Volotea pero para Reino Unido y Portugal no se ha recibido ninguna oferta. El concurso ha quedado desierto y no se ha presentado ninguna compañía para conectar Granada con Oporto o Londres, las dos ciudades seleccionadas por Diputación.

El vuelo con Francia empezará a operar en abril. Antes hay que terminar el proceso de la adjudicación a esta compañía española de bajo coste.

«Estamos trabajando y estudiando las fórmulas administrativas para seguir ampliando conexiones con el resto de destinos porque nuestro compromiso es abrir Granada al mundo», manifestó ayer el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, en la presentación del curso, donde desgranó la hoja de ruta de la institución provincial y en la que se encuentra la llegada de más vuelos para el aeropuerto Federico García Lorca.

Con el vuelo de Nantes, serán tres las conexiones internacionales del aeropuerto de Granada. La de Ámsterdam, que funciona todo el año, y la de París, que vuelve en octubre tras un descanso en el verano, son los otros dos destinos europeos a los que se llegará desde la pista de despegue de Chauchina.

El vuelo de Vueling con París, que regresa el 15 de septiembre está asegurado hasta el 25 de octubre, según anunció en febrero la Junta de Andalucía, después de rescatar la conexión que estaba perdida.

Desde la Diputación confían en que el vuelo parisino no se esfume y esta negociación institucional desde la Junta siga dando sus frutos.

El presidente provincial dijo durante su intervención que «está tranquilo» con la continuidad del vuelo Granada-París. Que esa gestión está en manos de la consejería de Turismo y que el consejero, Arturo Bernal, había asegurado que esta conexión está dentro del trabajo estratégico que realizan desde el Gobierno andaluz. Por eso, la Diputación ha buscado otro destino francés en su concurso como es Nantes.

El vuelo con Londres, que se perdió, sí habrá que cazarlo a través de esta convocatoria pública que está en marcha.

Como tanto para la conexión londinense como para la portuguesa –que se pretende sea con Oporto– no se han presentado candidatas, la Diputación comenzará ahora un proceso de negociación directa con las compañías. Si esto tampoco resulta efectivo, se volverá a sacar un pliego para ver si así las operadoras se animan a recibir el respaldo económico a cambio de publicidad en sus aerolíneas y de traer los aviones a Granada.

Los vuelos –según establece el pliego– tendrán que ser 124 al año por cada línea. Las conexiones aéreas comienzan siempre en la primavera o el otoño por lo que el avión con Nantes se podrá estrenar en abril de 2026 y se espera que el de Londres y Oporto se consigan para que arranquen en noviembre del año que viene. El licitador puede optar por operar parcial o totalmente los vuelos durante los meses de invierno, siempre y cuando cumpla con el volumen mínimo de vuelos requeridos.

Hasta 2028

El contrato tendrá una duración de tres años consecutivos, correspondientes a tres temporadas. Para llevar a cabo el objeto de este contrato, el licitador deberá ejecutar acciones promocionales que se incluirán dentro de un plan de marketing en el que se posicione a la provincia de Granada como destino turístico.

Desde el Patronato Provincial de Turismo explican la dificultad actual que existe de encontrar nuevas conexiones aéreas. La apuesta de las compañías resulta complicada porque hay escasez de aviones. La pandemia paralizó la producción de las aeronaves y ahora hay carencias. Por eso, ni ofreciendo estos apoyos económicos es sencillo que las aerolíneas hagan nuevas apuestas.

La compañía Volotea acaba de hacer una apuesta importante por Granada ya que operará desde el 5 de diciembre una ruta directa entre Granada y Santander, con dos frecuencias semanales. Está previsto que los vuelos sean los martes y los viernes, si bien durante el periodo navideño seguirá un horario especial los martes y los sábados.

Asturias, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Santander y Tenerife Norte son los nueve destinos nacionales a los que se puede viajar desde Granada, a los que se suman Ámsterdam, París y ahora, Nantes.